唐英傑案｜警驅散高院附近範圍人士　地上現法官陳廣池資料單張

首宗國安法案件今日在高等法院判刑，被告唐英傑就煽惑分裂國家及恐怖活動罪，被判入獄9年。不少公眾人士離庭後疑欲送囚車，分別在太古廣場連接金鐘廊的天橋，及高院對面的電車站逗留，惟大批警員不久後即到場驅趕，人群最後都有散去，惟地上卻留下了一張印有區院國安法指定法官陳廣池照片及電話號的單章。



高院開放兩樓層作延伸法庭

雖然法庭在今午3時才就案件判刑，但在早上9時許，已有公眾人士在高院低層入口外排隊，至開庭前，亦有逾百名公眾到庭欲旁聽結果。高院除了開放3樓的公眾位置作延伸法庭外，也開放了5樓以廣播法庭內的情況。

大批警員在高院附近範圍戒備及驅散人群。(詳看下圖)

+ 7

有人欲在太古廣場天橋逗留被驅散

部份人士聽畢法庭判決後步向太古廣場的天橋，該天橋剛好可向到高院囚車出車情況，有人疑想留下該處等候囚車駛出，約10名軍裝警員不久後即到場，並以擴音器警告市民有機會違反限聚令，不准他們停留，亦有警員用攝錄機拍攝現場情況，市民最後亦有散去。

電車站現區院法官陳廣池單張

除了天橋位置，警員亦有在橋下的電車站截查約10人，又拉起橙帶防止記者接近。期間，地下出現一張印有區院國安法指定法官陳廣池的單張，單張上除了有陳官的姓名，並有一個手提電話號碼和陳官的照片。電車站的人士經截查後大都獲放行，只有一名女子疑因沒有帶身份證，最後被帶上警車。

陳官早前透露官方電話受滋擾

高院早已頒下禁制令，禁止他人擅用、發佈或披露司法人員及其家人的個人資料，包括電話號碼。陳官早前在審理一宗暴動案期間，曾透露他的官方電話受到滋擾，促執法機構跟進。

唐英傑案件發生經過。(詳看下圖)