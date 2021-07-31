新冠肺炎．最新｜消息：政府下周一起要求所有公務員接種疫苗

衞生防護中心公佈今天(31日)沒有新增確診個案，初步確診少於5宗，本港個案累計為11,985宗。另外，中心亦提醒太古城金殿台唐宮閣相關人士，須於明日（8月1日）遵從強制檢測公告進行檢測。



本港昨（30日）新增2宗輸入個案，患者都帶有L452R變種病毒株，亦曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，累計增至11,985宗；另有兩名分別前往日本、英國的男子，在抵達後數日確診。昨初步確診少於5宗。



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【15:47】有消息指，政府將於下周一起，將擴展至要求所有公務員接種疫苗，若公務員未能接種，將要每隔兩周進行檢測，並於9月1日起自費檢測。

新冠肺炎｜本港零確診 一周內第二次 初步確診少於5宗

【14:56】本港今天無新增的新冠肺炎確診個案，本地和輸入均零確診，是一周內第二次零確診，而初步確診個案少於5宗。本港累計有11,985宗個案。

新冠肺炎｜已打針者帶有傳染力病毒 袁國勇：這批人或會隱形傳播

【12:30】近日香港不少輸入個案都已經完成接種疫苗，但仍然感染到新冠病毒，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（31日）向《香港01》表示，Delta變種病毒不單傳播力強，亦能促使患者體內帶有較高的病毒量，在一些已完成接種疫苗，甚至抗體水平高的無病徵患者，仍然能夠檢驗到有傳染力的活病毒。這項結果反映，即使接種者自身受到疫苗保護，變得無病徵或病徵輕微，但其仍存有傳染他人的能力，直言這批人或會造成隱形傳播。

疫苗FAQ｜專家指心肌梗塞病人染疫死亡率高8倍 籲病情穩定者打針

【12:02】本港近月新冠肺炎疫苗接種人數急升，惟長者接種率仍較低。醫管局心臟服務中央委員會主席李耿淵今日（31日）指，美加有研究顯示，患急性心肌梗塞病人感染新冠病毒，死亡率會高八倍，呼籲短期內中風及心臟病沒有復發跡象，病情穩定的病人接種疫苗。

醫管局中風服務中央委員會主席方榮志亦指，上月有130名病人接種疫苗後中風，同期有1100人沒有接種疫苗而中風，反映接種疫苗及中風基本上無直接關係。

強制檢測｜天賦海灣海鑽5座、港威酒店上榜 香港港安醫院須覆檢

【00:01】48歲男子飛抵英國後確診，其離港前曾逗留的3個處所被納入強制檢測，包括其位於大埔的豪宅天賦海灣3期-海鑽5座、尖沙咀港威酒店，以及銅鑼灣喜高製品有限公司，任何人逗留相關地點逾兩小時，須於周日（8月1日）或之前接受檢測。



另外，銅鑼灣逸景國際醫療有限公司和司徒拔道港安醫院，因曾有L452R變種病毒患者到訪須覆檢。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

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