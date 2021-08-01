新冠肺炎・最新｜消費券今日開始領取　所有公務員須打針或檢測

衞生防護中心公佈昨（31日）沒有新增確診個案，初步確診少於5宗，本港個案累計11,985宗。另外，公務員事務局前日（7月30日）發出內部通知，要求明日（2日）起，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始需自費檢測。

為重振疫下消費市道，政府推出電子消費券，在首期申請截止前已登記的550萬名市民，今（1日）凌晨起便可收到首筆2,000元。



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▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

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