新冠肺炎・最新｜學校接種疫苗比率達七成　可恢復全日面授課堂

變種新冠病毒全球肆虐，衞生署今日（2日）公布新增3宗輸入個案中，全部人已打兩針復必泰疫苗，紅磡海濱南岸6座及西營盤瑧璈列入強制檢測名單。



據了解，政府最快今日公布延長社區疫苗接種中心至10月底，另所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始自費檢測。



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【17:20】羅致光指，正與菲律賓及印尼駐港領事等聯繫，如何確認外傭在海外已完成接種疫苗，稍後可考慮新來港外傭只要完成打針，即可放寛來港。

政府擬放寬已打齊針外傭來港工作 羅致光：研如何確認接種真確性

楊潤雄：中學生教職員疫苗接種率達七成 新學年可恢復全日面授課

【17:10】楊潤雄稱，截至7月13日全港約有47%教職員接種疫苗，12歲或以上學生，已接種或計劃接種的人約40%。他宣布，全港學校在9月新學年繼續以半日制面授課。不過，他指9月1日時所有學校教職員都要打第一針，不打針者要定期每7天接受檢測一次。

至於學校內師生達七成接種率，可考慮恢復全日面授課堂。

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疫苗保障基金批6個案包括面癱 沒永久身體傷害 賠償金額達75萬

【17:05】陳肇始指，現時並無條件大幅放寬社交距離措施，考慮到食肆內的市民會大部份時間無戴口罩，故本月內會收緊措施，倘若食肆員工未打針，定期病毒檢測會由14天減至7天一次。

新冠疫苗｜考慮延長接種中心運作1個月 接種率9月底有望達7成

【16:35】行政長官林鄭月娥會見傳媒，交代最新防疫工作。同場有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長聶德權、教育局局長楊潤雄。

林鄭月娥指，第四波疫情已結束，本港亦連續56天沒有本地個案。她指，目前只能按疫情及接種疫苗比率，逐步放寬防疫措施。

她又指，由於疫苗接種率未達至可防止輸入個案在社區擴散，故未來在外防輸入仍要保持屏障。海外地區會分為低風險、中風險及高風險地區，所有來港人士，無論高中低風險地區，都要有登機前72小時核酸檢測陰性結果。所有曾身處海外人士地區的港人，只要已完成接種疫苗，來自高風險地區的港人，要檢疫21日，中風地區則是14日、低風險地區則是7日。而未打針的港人，海外返港後的檢疫日期按上述日子加7日，即中風險地區變成21日、低風險地區則是14日，高風險地區維持21日。

政府擬放寬中風險地區旅客訪港 前提須打針 入境驗抗體減檢疫期

林鄭又宣布，所有公務員今日起都要接種疫苗，否則要自費每兩周強制檢測一次，而醫管局員工、安老及殘疾院舍、所有學校教師等，都要接種疫苗。

【14:39】衞生防護中心公布今日新增3宗新冠肺炎輸入個案，累計增至11,991宗。個案11989涉及一名55歲男病人，居於紅磡海濱南岸6座，於7月11日離開香港前往西班牙，7月10日出發前在香港檢測的結果呈陰性。他於7月31日乘搭航班KL819返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。

新冠肺炎｜增三宗輸入個案 全部患者均曾接種兩劑復必泰疫苗

個案11991涉及一名36歲女病人，居於西營盤德輔道西321號瑧璈，於7月16日離開香港前往美國，她7月14日出發前在香港檢測的結果呈陰性。她於8月1日乘搭航班CX883返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。

由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，因此中心將此兩宗個案列作輸入個案。為審慎起見，他們於潛伏期在香港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢測公告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

第三宗個案11990是由一名43歲男子，早前由阿拉伯聯合酋長國抵港，在九龍城富薈馬頭圍酒店檢疫期間確診。

三名患者均已完成接種兩劑復必泰疫苗，並過了14日。中心重申，鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊。

【12:15】消息指，今天沒有本地源頭不明個案，衞生署不設疫情記者會。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼（涉變種病毒患者離港前行蹤）



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強制檢測｜兩居民外遊返港帶變種病毒 海濱南岸、瑧璈等9處強檢

【00:16】食物及衞生局昨晚（1日）發出強制檢測公告，有9個指明地方被納入強制檢測，受檢人士要在8月3日( 星期二）或之前接受檢測，當中有8處涉及兩宗感染變異病毒的初步確診個案。

二名患者分別在美國及荷蘭到港，而過去21天曾在香港居住，他們的住所紅磡海濱南岸6座，以及西營盤瑧璈的居民，均需強制檢測；另外，他們曾光顧的食肆、髮型屋等都要強檢，包括鰂魚涌芽莊越式料理、中環大館樂茶軒及中環蘭桂坊印度菜酒吧Chaiwala。資料顯示，二名初步確診患者都曾接種兩劑復必泰疫苗，他們離港前曾做過抗體測試，當時呈陽性。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼



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