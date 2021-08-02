新冠肺炎・最新｜海濱南岸及瑧璈外遊返港後確診　同座居民要強檢

變種新冠病毒全球肆虐，衞生署昨日（1日）公布新增3宗輸入個案中，有兩人已打科興或復必泰疫苗；初步確診個案約5宗，當中兩名曾外遊美國及荷蘭的居民，回港後確診並帶變種病毒株，由於處21日僭伏期內，他們出發前居住的紅磡海濱南岸6座及西營盤瑧璈，列入強制檢測名單。



據了解，政府最快今日（2日）公布，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始自費檢測。



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▼8月2日強制檢測公告詳情▼（涉變種病毒患者離港前行蹤）



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強制檢測｜兩居民外遊返港帶變種病毒 海濱南岸、瑧璈等9處強檢

【00:16】食物及衞生局昨晚（1日）發出強制檢測公告，有9個指明地方被納入強制檢測，受檢人士要在8月3日( 星期二）或之前接受檢測，當中有8處涉及兩宗感染變異病毒的初步確診個案。

二名患者分別在美國及荷蘭到港，而過去21天曾在香港居住，他們的住所紅磡海濱南岸6座，以及西營盤瑧璈的居民，均需強制檢測；另外，他們曾光顧的食肆、髮型屋等都要強檢，包括鰂魚涌芽莊越式料理、中環大館樂茶軒及中環蘭桂坊印度菜酒吧Chaiwala。資料顯示，二名初步確診患者都曾接種兩劑復必泰疫苗，他們離港前曾做過抗體測試，當時呈陽性。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼



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