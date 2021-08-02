去年情人節貨車撞的士釀2死3傷　一乘客腰椎骨折　司機否認危駕

去年情人節凌晨，一輛市區的士與一輛中型貨車在源禾路與火炭路交界相撞，的士司機及其車上女乘客送院後死亡，另有三人受傷，其中一名男乘客更被撞至椎體、肋骨及腰椎等骨折。涉案貨車司機否認危險駕駛等罪.。案件今(2日)在區域法院開審，控方專家政府化驗師曾卓南指出，若被告依照該地點每小時50公里的車速限制行駛，貨車應能於相撞前一刻停車，控方認為被告當日衝黃燈，並以每小時82公里行駛。



被告黃俊賢(33歲)，被控危險駕駛引致他人死亡，及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害等三罪，指他於2020年2月14日在沙田火炭路與源禾路交界危險駕駛一輛中型貨車，引致的士司機金俊廷及女乘客梁銘汶死亡，另引致男乘客陳穎傑身體受嚴重傷害。

貨車司機案發前疑衝黃燈

開案陳詞指，涉案的士於當日凌晨3時許沿源禾路行駛，與另一輛元火炭路行駛的中型貨車在交界相撞。在意外發生前2秒，管制貨車的交通燈轉黃，惟貨車仍駛越停車線，其後進入十字路口，開始輕微向左駛，最終車頭撞向的是左邊車身。

的士司機及女乘客送院不治 男乘客傷重獲批近一年病假

的士司機金俊廷在抵達廣華醫院後3分鐘宣告不治，死因為「多處受傷」。女乘客梁銘汶送院時清醒，惟兩小時後失去反應，並於當晚7時許宣佈死亡，死因為腹腔積血、脾臟和肝臟裂傷。身體嚴重受傷的男乘客陳穎傑則椎體、肋骨及腰椎均有骨折，他在案發後12日出院，獲醫生批准接近一年的病假。

案件編號：DCCC 832/ 2020