全港幼稚園及中小學停課多時，至去年尾起才逐步容許每日有部分學生回校上課，須教職員全部接受檢測，才可全面恢復半天授課。教育局局長楊潤雄今日（2日）宣布所有幼稚園、小學、中學及特殊學校、補習學校，在新學年將繼續以半天為基礎，進行面授課堂，所有教職員必須至少已接種第一劑疫苗，否則須定期自費進行檢測。



另外，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動；教育局亦提供彈性安排，容許教職員符合疫苗接種要求後，個別級別學生接種第二劑疫苗比例達七成，亦可為該級全面回復全日面授課堂。



教育局局長楊潤雄今日（2日）宣布若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。（李澤彤攝）

全港幼稚園及中小學停課多時，教育局局長楊潤雄今日（2日）指，當局過去一直呼籲學生及教職員接種疫苗，截至7月31日，已接種第一劑或第二劑疫苗的全港教職員佔四成七，高於同期全港接種率，連同計劃準備接種疫苗的教職員比率更達七成，反映教職員對接種疫苗有正面回應。另外，12歲或以上學生，已接種或計劃接種疫苗比例達四成。

所有教職員須接種至少一劑疫苗 否則須自費檢測

楊潤雄指，教育局考慮疫情最新發展及學校教學情況，宣布所有幼稚園、小學、中學及特殊學校、補習學校，在新學年將繼續以半天為基礎，進行面授課堂。他指，新學年9月1日起，學校直接雇用的教職員、到校提供服務以及經常出入學校的人士，例如興趣班導師，都必須至少已接種第一劑疫苗。

至於未接種的人士必須在開學前14日內，進行檢測並取得陰性證明。另外，除非教職員持有醫生證明其身體狀況不適合接種疫苗，否則須要每兩星期、在工作時間以外定期自費進行檢測。

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全日復課包括安排課外活動

此外，若個別學生已完成接種兩劑疫苗超過14天，學校可安排其在半天授課後進行非學術性活動，例如音樂或體育活動。他又宣布，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。教育局亦提供彈性安排，學校教職員符合疫苗接種要求後，個別級別學生接種第二劑疫苗超過14天比例達七成，亦可為該級全面回復全日面授課堂。

楊潤雄呼籲，未接種的教職員及學生要盡快接種疫苗，又鼓勵學校積極參與政府疫苗接種計劃，包括到校外展服務及團體預約服務。稍後教育局亦會向全港學校發通知信，讓校方有足夠時間為開學做好準備。