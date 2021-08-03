新冠肺炎・最新｜消息︰本地感染續「清零」　今天不設疫情記者會

變種病毒全球肆虐，衞生署昨日（2日）公布三宗市民外遊返港後確診個桿，當中二人帶有變種病毒，三人均在離港前，已在港接種復必泰疫苗。消息指，今日並無新增本地感染個案，下午將不設疫情記者會。

政府昨日公布全面谷針計劃，要求政府僱員、醫管局員工、全港學校教職員、安老及殘疾院舍員工接種疫苗，否則9月起須定期自費檢測。政策一出，即日多達4.8萬人預約打疫苗，創近半年單日新高。



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新冠疫苗｜醫管局員工須強制接種 公共醫療醫生協會稱事前沒諮詢

【11:50】港府宣布四類人士必須接種疫苗，否則定期自費檢測，當中包括醫管局員工。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（3日）在港台節目時表示，醫管局及政府相關部門事前未有就新措施諮詢員工意見，同事或考慮個人身體因素，例如懷孕同事未必放心接種，希望當局應尊重同事意願。

對於醫管局指，若員工未有定期檢測，會有紀律跟進。凌霄志指，相關詳情未有公布，會繼續向醫管局了解情況。

復課｜楊潤雄料九月全面復課學校不多 教職員有責保護學生須強制打針

【11:33】港府昨日（2日）公布多項最新防疫措施，當中包括全面復課安排。教育局局長楊潤雄指，由於每間學校接種疫苗的情況不一，未能預計新學年可全面復課的學校數字。他又估計，能夠在9月1日全面復課的學校並不多，「如果而家先考慮打針，打晒兩針已經月底，仲要等14日。」

教育局局長楊潤雄估計，能夠在9月1日全面復課的學校並不多，「如果而家先考慮打針，打哂兩針已經月底，仲要等14日。」（資料圖片／李澤彤攝）

新冠肺炎｜陳肇始稱仍有外來不穩因素 未有條件放寬社交措施

【11:00】本港多日無本地確診個案，基本上達致本地「清零」目標。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在港台節目時表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒於全球肆虐，外來因素不穩定，仍未有條件放寬措施。她強調，若要放寬相關限制，必須提高提升整體疫苗接率，及以「疫苗氣泡」為基礎。

食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在港台節目時表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒於全球肆虐，外來因素不穩定，仍未有條件放寬措施。（資料圖片／李澤彤攝）

新冠肺炎｜​政府加強入境防控措施 海外地區重劃為三大風險組別

【04:06】新冠肺炎疫情在本港稍有緩和，但全球疫情仍然嚴峻。政府深夜發聲明，因應疫情發展，將以「疫苗氣泡」為基礎，加強對海外抵港人士的入境防控措施，把海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。新措施由8月9日起生效。

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沙田有藥房昨濫收手續費 今拒收八達通兼剷fb 奶粉疑突加價兩元

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昨日總覽：新冠肺炎・8.2｜3人返港確診 港府強制政府僱員打疫苗或自費檢測

新冠疫苗｜公務員等四類人需打針 即日4.8萬人預約創近半年新高

全面復課｜楊潤雄：中學師生疫苗接種率達七成 新學年可全日面授

新冠疫苗｜教育局：校巴保姆及義工等24類非教學人員入校也需打針

醫管局無接種疫苗員工要自費檢測 醫生工會批當局急進、打擊士氣

海洋公園要求員工接種疫苗或定期檢測 9月中起需自費240元檢測

政府擬放寬已打齊針外傭來港工作 羅致光：研如何確認接種真確性

政府擬放寬中風險地區旅客訪港 前提須打針 入境驗抗體減檢疫期

新冠疫苗｜考慮延長接種中心運作1個月 接種率9月底有望達7成

疫苗保障基金批6個案包括面癱 沒永久身體傷害 賠償金額達75萬

強制檢測｜Maersk Lima船員染變種病毒 曾上船者最遲周三覆檢

新冠肺炎｜增三宗輸入個案 全部患者均曾接種兩劑復必泰疫苗

中西區商會推消費獎賞 3000元抗疫套餐半價 8道菜增免疫力

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