新冠疫苗｜公務員等四類人需打針　即日4.8萬人預約創近半年新高

港府今日（2日）再谷針，宣布公務員、醫管局員工、院舍員工和教職員都要打新冠疫苗，否則9月起須自費定期進行病毒檢測。即日有4.8萬人預約打針，是自3月中以來單日最多紀錄。今日共約6.9萬人接種新冠疫苗，累計有329.2萬已打疫苗，佔12歲及以上人口的48.4%。

昨日共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中七人已經出院、四人留院觀察、兩人不遵從醫生勸告自行出院。



近320萬人已打疫苗 比率升至48.4%

政府宣布，四類人士都要打針，否則便要工作時間以外，每兩周自費做一次檢測。今日即刻有谷針效應，48,200人預約打針，是自3月17日以來新高。當中6,600人選擇科興疫苗、41,600人就預約復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，共有68,827人接種疫苗，當中12,912人接種首劑科興疫苗、23,458人注射第一針復必泰疫苗；打第二劑科興疫苗有11,734人，打第二針復必泰疫苗則有20,723人。

本港累計有3,292,447人接種首劑疫苗，佔12歲或以上人口48.4%，當中有2,495,392人已打第二劑。

13人副作用送院 4人仍留醫

昨日共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中七人已經出院、四人留院觀察、兩人不遵從醫生勸告自行出院。