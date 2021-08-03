地政署助理經理處理內部調查時　涉以不實供詞誤導上司　案件開審

地政總署助理經理，涉嫌在處理一名寮屋管制主任疑騙取超時補水的內部調查時，用一份由另一名技工所作，並載在虛假陳述的書面供詞，以誤導一名地政總署經理，因而被控。已退休的助理經理否認指控，案件今(3日)在觀塘法院開審，地政總署經理認為被告在調查期間，提交一份虛假文件，指有技工見到寮屋管制主任加班，導致該投訴最終不成立。



被告林之威(61歲)，否認一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪，指他於2019年8月20日，使用一名技工的一份書面供詞以誤導地政總署，而該份書面供詞載有虛假陳述，即該技工李少君於上述有爭議的兩天，約早上8時在辦公室見過該名接受內部調查的寮屋管制主任張冠倫。

辯方質疑事件並不存在欺騙

辯方要求控方澄清其檢控基礎，指出技工李少君在書面供詞中，曾提到在「回憶之中記得」，於2019年7月24及26日見過竂屋管制主任張冠倫，沒有明確提出其所謂的「記憶」是否清晰或僅是模糊，質疑其有文字意義上的爭議。

辯方另指，被告的上司，即地政總署經理楊儉明當時作為被告的上司，全程參與調查，明確知道被告向其報告的內容，與李的書面口供一致。在此情況下，楊作為被告的主事人，若楊一直都清楚知道事件經過，是否代表被告的欺騙事實上不存在。

控方指主事人是否受騙非重點

控方則回應指，本案控罪詳情為「記得」及「見過」。對於辯方強調的「回憶」，控方稱「回憶」只是指在8月回憶7月，然後記得見過張，即確認在該兩天見過張。另主事人有沒有受騙非控罪的重點，只要被告有意圖使用該文件作欺騙已構成了犯罪。

審訊下午繼續。

案件編號：KTCC 449/2021