貨車司機涉性侵女友女兒案　著事主向上望圖強姦　遭女童妹撞破

兼職貨車司機，涉嫌與一名兩女之母同居時，數度非禮女友未滿10歲的長女，有次更叫女童向上望並企圖強姦她，惟遭女童的妹妹撞破，司機即扮開槍手勢打發妹妹，並叫女童穿回衣服，最後未有成事。女童因怕司機會用武力，未有把事告知別人。至數年後她結交了男友，並向社工諮詢如何與男性相處時，終導出兒時受性侵的經過。司機被捕後卻稱：「我無做過。」他否認企圖強姦及非禮等3罪，案件今(3日)在高等法院開審。



事主案發時未滿10歲

現年30歲的被告，被控於2012年1月1日至2016年5月31日，在九龍灣某單位，兩度非禮X和一次企圖強姦女事主X。X案發時不足10歲。

控方開案陳詞指，女事主X的母親Y於2012年認識被告，兩人迅即發展成為情侶。此外，Y於相約時間獲分配涉案公屋單位，被告、事主母親、X和X的胞妹Z同居於該單位。至2016年5月，被告和事主母親分手後遷出單位。

X讀四年經遭被告親吻

第一次非禮事件發生於X就讀四年級，當時X母不在家。X躺在被告的床上玩電子遊戲，被告突然吻X的嘴唇兩次，並把舌頭伸入X的口內。

要求X脫下內褲非禮下體

X就讀五年級時亦再次遭被告非禮，並遭企圖強姦。案發於某日下午，當時只有X和被告在單位。X按被告要求脫下內外褲，然後被告把右手指插入X的陰道約1、2分鐘，X感到痛楚。

企圖強姦時著事主向上望

此外，被告於某日晚上坐在沙發，把內外褲褪至大腿。他又要X坐在他的大腿，再脫下X的內外褲。X按被告要求向上望，然係感到被告的陽具嘗試插入她的陰道。X妹及後出現，被告向她做出開槍手勢，Z便離開，被告之後叫X穿回衣服。

諮詢社工與男性相處之道揭發事件

因擔心被告使用暴力，X一直未有把事件告知他人。於2019年12月，X就與其男友和其他男性相處的問題諮詢校內社工，並透露事件。被告被捕後，警誡下稱：「我無做過」

案件編號：HCCC281/2020