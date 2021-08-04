新冠肺炎・最新｜澳門個案同房來港曾光顧食肆　地盤工確診或復陽

衞生防護中心今日(4日)公佈2宗輸入個案，並有一宗或屬復陽的43歲男性個案，患者為一名地盤燒焊工人，自今年5月起有做定期檢測，暫未能確定感染日期，但由於病毒高，相信傳染性不強。

澳門政府亦通報香港，澳門一家四口確診變種病毒個案中的女兒患者，其西安舞蹈團同房，於8月2日與兩位家人用回港易入境香港，曾光顧美麗華商場牛角等多間食肆，現已進入檢疫中心，今日來測試陰性，他們曾到過的相關地方都要強檢。



消息指，43歲初步確診男子昨晚送院後，接受病毒覆檢，結果呈陰性。現正等待第三次檢測結果，料今午有結果。



消息指，該名43歲初步確診男患者居於深水埗，日前到醫管局普通科門診遞交深喉唾液測試樣本，化驗結果為陽性，患者無病徵，病毒量較低，但患者6月時曾因胸部不適等症狀曾到醫院求診。據悉，醫管局今日(4曰)已安排患者接受進一步檢測。



另外，今午將有疫情記者會，交代一宗本地源頭不明確診個案。



港澳兩地新冠肺炎出現突變，澳門逾年沒有本地確診個案昨終結，一家四口染疫並帶Delta變種病毒株；本港57日新冠肺炎零本地確診恐斷纜，一名43歲男子昨（3日）初步確診，較大可能屬本地源頭不明個案。截至昨日本地累計個案為11,995宗。



消息指，澳門確診家庭的一名密切接觸者早前入境香港，於香港坐巴士到一間酒店並入住，當局正追查這名人士在港的行蹤。政府昨晚公布，由今日（4日）開始將澳門剔出回港易計劃，從澳門入境香港需在住所檢疫14日。



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【17:17】明愛醫院一名社康護士8月2日曾為一病人提供外展服務，該護士亦曾與43歲確診男病人同住，護士有戴口罩，但該位男病人在家中無載口罩，已安排相關護士做測試，暫無感染病徵，已安排接受隔離檢疫。

【17:06】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，43歲初確診男患者，與家人住在深水埗大埔道東廬大樓，是一名地盤燒焊工人，在灣仔皇后大道東一個露天地盤及肇堅里地盤工作，與2至3人一起工作，無外遊紀錄，無同內地或外地人有接觸，並未接種疫苗，但有定期做測試，對上次測試時7月22日，如果陰性。一直無病徵，病發前光顧多間食肆。

患者8月2日在灣仔門診交檢測樣本，結果初步陽性，但病毒CT值高達35至38，已屬確診個案，會計入明日數字，未能確定幾時感染，但相信已有一段時間，或是早至5月之前，或屬復陽個案。他曾到過的地方、工作地點及居住大廈都要強檢，患者工作兩個地盤建議停工。

【16:56】昨晚收到澳門通報，一家四口確診個案中的女兒患者，其西安舞蹈團的酒店同房，8月2日與兩位家人中午時份坐金巴，再坐A21巴士來港，住在尖沙咀金巴利道帝洛文娜公館，用回港易入境香港，之後有去美麗華商場牛角晚餐，8月3日曾到入境處辦手續，之去曾到灣仔謝斐道樂樺工房進食，之後再到佐敦遠東商業大廈惠康等購物，現已進入檢疫中心，今日測試陰性，相關地方都要強檢。

【16:39】今增2宗輸入個案，衞生防護中心正留意澳門情況，昨晚收到通報，一名澳門確診者的密切接觸者在8月2日來港。另外，內地疫情有局部爆發，根據國家通報由7月20日到8月3日，已有超過480宗個案，包括無病徵個案，共16個省份，超過30個城市，患者主要感染變種Delta病毒。

▼8月3日 澳門進入即時預防狀態▼



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澳門現變種病毒 何栢良：清零非長遠 促全民打針、收緊回港易

【11:34】澳門出現Delta變種病毒確診個案，涉及一家四口，有社區爆疫危機，全澳門已進入即時預防狀態。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，澳門在「清零」數月後突現個案，反映「清零」非長遠政策，只是短暫過渡性安排。他促港人盡快接種新冠疫苗，而港府亦應收緊「回港易」安排，要求返港人士須已打兩針，並持48小時內有效的病毒檢測陰性證明。

【09:45】澳門今日早上9時展開3天全民核酸檢測，有檢測站開放前已有大批市民排隊，警員在場維持秩序，有預約了的市民不滿到場後，仍要與未預約市民一同排隊入內，認為當局安排失當。

【09:00】對於香港一名43歲男子初步確診，呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目表示，患者無病徵，病毒量低，暫未知是否帶變種病毒或抗體，仍要觀察傳播源或傳播鏈，而今次個案出現後，當局應調查外防輸入措施是否有漏洞。

【08:30】澳門今日早上9時展開3天全民核酸檢測，全澳有41個檢測點，應變協調中心稱已通宵完成設置工作。上午7時許，已有市民在海星中學檢測站排隊等候。

【08:00】新冠肺炎疫情襲港逾一年半，政府為加強確診者的接觸追蹤，去年底推出「安心出行」應用程式，讓市民記錄曾去過的處所。政府資訊科技總監辦公室採用浸會大學的人工智能技術，用戶上的士並輸入的士車牌，程式便會根據用戶的動態轉變，計算其下車時間，更精準記錄用戶的行蹤，有關功能預料未來幾日便會通過審查，市民屆時便可更新應用程式。



資科辦強調程式下載量已達500萬次，當局亦已聆聽民意，上月底已公開程式技術規格，以及保安和私隱報告等，希望市民能放下介心，強調現階段不會考慮公開應用程式介面（API）。有資訊科技專家則直指，有關報告內容簡陋，未有詳細交代加密、解密等涉及私隱的內容，難以釋除市民疑慮。

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澳門染疫男童曾往醫院就診 醫生違指引未檢測 80候診者須隔離

【04:13】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今凌晨公佈，昨日（3日）新增的本澳確診男童，經調查曾於7月28日下午近六時至7月29日零時許到仁伯爵綜合醫院急診就診，當時主診醫生有按指引為其進行冠狀病毒檢測。男童曾與大約80名人士在同一候診空間，今日(4日)當局將聯絡有關人士，以便進行病毒核酸測試並安排隔離醫學觀察。

澳門四口家染疫 女兒交流團友全陰性 當局宣布進入即時預防狀態

【01:04】澳門一家四口訪問內地後確診感染變種新冠病毒Delta，觸發澳門政府即時預防狀態。新型冠狀病毒感染應變協調中心凌晨宣佈，自今（4）日6:00起，除保障珠澳兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，經粵澳口岸出入境人員需持12小時內核酸檢測陰性結果證明。經其他口岸出入的核酸檢測陰性結果證明要求不變。

當局排查感染家庭的接觸者，其中與女兒一同參與西安舞蹈團的18名在澳人士核酸均呈陰性。一行人19日在珠海乘坐飛機到西安交流、並乘坐從南京返珠海與南京個案有關聯的中山、珠海案例同一班航班，被懷疑是今次家庭聚集感染的最大可能成因。

新冠肺炎｜澳門四口家染Delta 三日內全民檢測 全澳設41核酸站

【00:12】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心深夜發聲明，因應澳門昨日(3日)出現4宗確診個案，應變協調中心除迅速啟動分區分級精準防控措施外，還將於今日(4日)上午9時開始啟動全民核酸檢測計劃，24小時運作，預計3天內完成全澳市民的檢測。

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昨日總覽：新冠肺炎・8.3｜清零失守 澳門4人帶Delta病毒 港中年漢初確診

香港失守 消息：葵涌貨櫃碼頭男工人初確診 57日零感染恐斷纜

澳門被剔出回港易 染疫一家帶Delta病毒 有密切接觸者已來港

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