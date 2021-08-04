澳門疫情・最新｜疑南京赴珠海客機播毒　賀一誠望14日內控制疫情

澳門一家四口確診，並確診帶有Delta病毒，令當地持續逾年「零確診」紀錄「斷纜」。澳門昨日宣布進入預防狀態，今早上九時起展開一連三日全民核酸檢測，又宣布關閉多個室內場所。

澳門特首賀一誠召開記者會，根據當地政府初步調查，相信染疫家庭的女兒最先染疫，該女生上月隨濠江中學舞蹈團前往西安，當時乘坐由珠海到西安的客機，執飛的前一航班是由南京赴珠海，曾載兩名確診者。而女生乘坐的座位，與該兩名確診者同一排，懷疑女生從機上染疫。

綜合報道，當地多個檢測站大排長龍，有不少居民大斥政府安排混亂，分流安排失當，健康碼出現故障或不穩定。澳門特首賀一誠表示，因當局軟件出現故障，致全民檢測面對困境，對受影響居民致歉。



澳門疫情｜港人趕回港排3小時做檢測 內地勞工趕不及檢測踎街瞓

【14:31】澳門一家四口染疫，並帶有Delta變種病毒。港府昨晚（3日）公布，因應澳門的最新疫情發展，決定將澳門剔出「回港易」計劃，今日（4日）起生效，從澳門來港需接受14天家居強制檢疫。



《香港01》今早到港珠澳大橋香港口岸，現場人流疏落，大約有10人從澳門來港，戴上家居隔離電子手環。有市民表示，昨日知悉新安排後，即使預約接受病毒檢測，排隊約3小時，更指當地出現｢搶糧｣，超市排長龍情況。另一回港人士稱，澳門有不少勞工於內地居住，由於未及時完成病毒檢測，無法回到內地，結果要「踎街邊瞓覺｣。

▼8月4日 港人經港珠澳大橋回港情況▼



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【14:20】被問到除全民檢測外，澳門當局會否推行全民接種疫苗。賀一誠表示，希望接種疫苗是自願性質，目前當地接種率已達45%至46%，希望隨今次疫情，居民更關注疫苗屏障的保障。

【13:39】澳門政府宣布明起關閉多類娛樂場所，但賭場暫未上榜仍可營業。被問到未封賭場原因時，賀一誠表示，事件對澳門經濟一定有影響，現時澳門疫情並非在賭場發生，上次關閉賭場是因牽連員工，才決定關閉15天。他強調，有些場所可做措施，有健康碼、戴口罩，有不同精準防疫方法處理。當局已要求賭場採取嚴格清潔制度、戴口罩措施，他強調，邊個賭場有問題就會停。

賀又強調，如果有地區出現有病徵個案，不排除會再做全民檢測，呼籲澳門居民要有心理準備。

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【13:30】澳門「清零失守」，昨日新增4名居民感染疫後，隨即宣告進入預防狀態，經粵澳口岸出入境的人員，需持有12小時內的核酸檢測陰性證明。今早澳門推行全民檢測，不過因軟件問題出現混亂，賀一誠對情況表示遺憾，並向澳門市民致歉。

賀一誠解釋，澳門凌晨時份，獲珠海當局通知要將檢測證門要求改為12小時，昨日澳門要將軟件先由7日改24小時，又將24小時改12小時，不過軟件出現問題，至今未恢復，「真係講聲對唔住」。他說，今早全民檢測混亂情況是因軟件造成，「因為變化跟唔上疫情變化咁快」，軟件公司已進行修復，希望盡快可用。他呼籲澳門居民「唔使心急」，過關人流只有平常四分一，不需急於檢測作出入境用途。

（澳門新聞局直播片段截圖）

染疫女生往西安客機曾載兩名確診者

【13:15】賀一誠續指，當局初步得出結論，懷疑染疫女學生是在前往西安的航班染疫。賀指，涉事航班先由南京飛抵珠海，而女學生參加的舞蹈團，則在珠海坐同一客機前往西安。當局再追蹤乘客座位資料，發現7月19日南京到珠海航班上，有一名居於內地中山人士確診，亦有一名居於珠海人士確診，兩人的座位都是第54排，而涉事學生前往西安時，乘坐54C座位，即屬同一排，同一部客機。

涉事客機執飛兩航班時，只曾在珠海短暫停一停，就飛往西安，所以追索源頭後，認為是源頭。他又強調，當時南京出現疫情爆發，涉事學校仍團到內地，絕對有責任。

賀一誠說，若源頭符軌跡符合預測，因航班引起，並非澳門社會存在隱性病患，希望14天內可控制疫情回復正常。

（澳門新聞局直播片段截圖）

【13:00】澳門行政長官賀一誠在當地疫情記者會指出，兩名澳門居民在珠海接受檢測結果呈陽性，二人亦已返回澳門。澳門政府關注事件，昨中午12時21分找到首位男病人，12:50分找到女病人，當時認為只有兩人有問題，所以追蹤二人在內地行蹤，後來得知二人女兒曾到過西安，回澳門後咳嗽。

澳門發現確診個案後，即與內地當局聯絡。確診家庭女兒CT值為30多，而父母的CT值大約為10，即父母的病毒量更高，估計女兒較先發病。涉事家庭的確診女兒為學生，曾參加舞蹈團，於上月19至24日前往內地西安，在西安第二天已不適，之後痊癒，25日凌晨返回澳門。澳門政府正向涉事家庭的父母在內地，以及女兒在西安的行蹤作出追蹤。

澳門周四起關閉戲院、酒吧、卡拉OK等公眾娛樂場所 賭場未上榜

【12:34】澳門政府今日刊登行政長官批示，公布明日（5日）起，電影院、劇院、室內遊樂場、保齡球場、美容院、健身院、卡拉OK、酒吧及歌舞廳等娛樂場所須關閉。今次公告中，未有要求賭場關閉，與2020年初疫情爆發之初，澳門政府即要求博彩娛樂事業停業半個月的做法不同。

檢測站大排長龍 早上近3.7萬人預約

澳門立法會議員林玉鳳，今早（4日）於港台節目上指，有關安排突然，由於現時排隊過關需時5至6小時，加上等候檢測結果需時，變相令檢測證明僅夠過關時使用一次。她指，澳門有不少外地勞工，部份人居於珠海，需要每日往來兩地上班。

另外，澳門今日起，展開為期三日的全民核酸檢測，檢測站早上九點開始運作。截至早上八時，已有近3.7萬人預約。不過，檢測開始前，部份檢測站外已大排長龍，有不少市民批評分流安排失當。而據當地媒體報道，可預約檢測的健康碼也出現失靈情況，一時連線緩慢，有頁面顯示為故障，未能使用。

林玉鳳指，不少人未有在網上預約，令部份檢測站有數百人排隊等候檢測。而官方的系統亦運作不穩定，她指早上曾3次進入系統，惟有2次均未能成功進入，而當地英文發布訊息較慢。

市民紛到超市搶購糧食

自昨日傳出確診個案消息後，當地人心惶惶。林玉鳳指，由於當地已超過一年沒有確診個案，有鬆懈情況，不少人未有儲備糧食。她昨晚購買食物時，發現不少即食的食物，如麵包及蔬菜等已全部售完。而當局亦一直沒有改善「健康碼」，包括當市民離境往內地後，即使沒有填寫在內地的行程，亦可以入境澳門。



澳門政府表示，經科局及消委會已聯絡供應商及零售商，確保民生必需品供應穩定。大米現時庫存量約130萬公斤，食油庫存逾86萬公升，相當於澳門一個月消耗量。