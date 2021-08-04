電動巴｜九巴申屯門建11層新電動巴士車廠　料提供406個電巴泊位

政府近年推廣電動車，環境局早前推出《電動車普及化路線圖」，巴士公司將逐漸引入電動巴士。九巴最新向城規會「闖關」，申請於屯門赤鱲角隧道公路行政大樓旁的空地，興建一幢樓高11層、面積約為7,926平方米的電動巴士車廠。

根據申請文件，車廠內將提供406個電動巴士泊位，料九巴將大規模擴大電動巴車隊，期望更有效率推動巴士電動化。



比亞迪之前向九巴交付的B12A電動12米單層巴士，採用水冷系統控制電池溫度，有效延長電池壽命及提升效能。（比亞迪提供）

根據九巴的申請書，因應房屋問題，政府要求九巴在2021年底前，歸還元朗及天水圍的泊車設施。政府亦同意，將屯門赤鱲角連接路原有收費廣場北行及南行位置的 A、B及C地段，供九巴使用。文件提到，由於屯赤隧道已豁免收費，故收費廣場地段，已可騰空作其他用途。

在運輸署支持下，九巴建議在地盤面積達7,926平方米的A地段，興建一個永久多層車廠，樓高預料達11層，可提供406個電巴泊位。九巴表示，為配合電巴政策，希望建造有現代設備，及有充足充電設施的車廠，認為有助九巴採用更多雙層電巴。另外，車廠可將新界西分散各總站、街道的夜泊巴士，收納於同一個車廠，減少對市民的滋擾。

▼九巴其他現有電動巴士▼



九巴在申請文件又提到，現有其他車廠剩餘電力有限，故增加充電設施的過程並不順利，又沒有足夠空間建造大型變電站。九巴認為，有需要興建一個全新，有足夠電力供應、設施，專為電動巴士度身訂造的車廠，屆時可更有效率推動巴士電動化。

九巴表示，中電亦已確認可為新址提供充足電力供應，巴士廠設計亦滿足更大的充電泊位，及預早鋪設好電纜管道。

餘下兩地段分別建變壓房及電巴停車場

至於B、C地段，九巴表示，部份B地段會興建一個兩層高的電力變壓房，其餘部份及C地段，由於位於公路結構上，不適合建築發展，故會留作電巴泊車之用。

A、B、C等3個地段的位置（九巴向規劃處提交的文件）

▼港府《電動車普及化路線圖》電動商用車相關措施▼

