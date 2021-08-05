新冠肺炎・最新｜廣東以外今起禁回港易返港　疫苗接種率衝50%

一名無外遊的43歲地盤燒焊工人確診，被列為今日（5日）本地個案，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心料是早前確診的復陽個案，再傳染他人機會較低。他在潛伏期曾到訪葵青、灣仔、深水埗等多間食肆，曾到訪者均要接受檢測，共涉15處。



此外，澳門政府通報，當地一家四口確診變種病毒個案中的女兒，與其一同參加西安舞蹈團及同房的13歲女童列密切接觸者，周一（2日）來港，曾光顧美麗華商場牛角等多間食肆，已送入檢疫中心，昨日（4日）測試呈陰性，為謹慎起見曾到訪地方同樣列強檢。



政府全力谷打新冠病毒疫苗，多個指定行業員工若未有打針，強制3至14日進行病毒檢測。如沒有醫生紙證明不可打疫苗，便需自費。近日預約人數急增，打針潮今日開始，截至昨日有49.5%年滿12歲或以上市民已打疫苗，今日有望升至50%，即累計約340萬人打至少一劑疫苗。



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▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

【02:28】一名澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，入境事務大樓七樓因而被納入強制檢測公告。入境處今日（5日）表示，位於該樓層的其他簽證及入境許可組辦事處以及ｅ-道登記處於今日暫停服務，並於明日（6日）恢復公共服務。

強制檢測｜地盤工、澳門返港少女行蹤曝光 22處地方納強檢

【02:00】新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。另外，澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者。食物及衞生局深夜就事件發出強制檢測公告，有22個指明地方被納入強制檢測，兩人曾到地方包括葵涌皇雀會、葵涌廣場小雨天、葵涌龍寶酒家、美麗華商場牛角、灣仔樂樺工房等。

就43歲男性初步確診個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。而澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，曾於香港居住，她曾到過的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

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