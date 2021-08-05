新冠肺炎・最新｜澳門37.6萬人檢測暫無新個案　今明兩日停打疫苗

澳門政府今天(5日)記者會交代最新疫情，全民檢測進度理想，截至今日下午4時，累計採樣37.6萬人，11.5萬人有結果全部陰性，完成檢測者已達55%，呼籲民眾毋須心急，只需按預約系統安排進行檢測。感染變種病毒一家四口情況穩家，父母均出現肺炎病徵。另外，疫苗接種今明兩天暫停，已預約打第二針者要延後。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(5日)宣佈，因應全民檢測計劃，望廈體育中心大型社區疫苗接種中心站將於今日起暫停疫苗接種服務，改為全民檢測站點，現時全澳門共有42個檢測站，中心呼籲檢測前要先網上預約。



澳門全民檢測今日進入第二天，截至今早8時，已有27萬人完成採樣，多個檢測站大排長龍，接近中午，北安客運碼頭檢測站錄得高達2800人輪候檢測，另一個中葡職業技術學校體育館檢測站亦有約2500人排隊，不過亦有4檢測個站只有少於100人輪候。



一名無外遊的43歲地盤燒焊工人確診，被列為今日（5日）本地個案，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心料是早前確診的復陽個案，再傳染他人機會較低。他在潛伏期曾到訪葵青、灣仔、深水埗等多間食肆，曾到訪者均要接受檢測，共涉15處。



此外，澳門政府通報，當地一家四口確診變種病毒個案中的女兒，與其一同參加西安舞蹈團及同房的13歲女童列密切接觸者，周一（2日）來港，曾光顧美麗華商場牛角等多間食肆，已送入檢疫中心，昨日（4日）測試呈陰性，為謹慎起見曾到訪地方同樣列強檢。



政府全力谷打新冠病毒疫苗，多個指定行業員工若未有打針，強制3至14日進行病毒檢測。如沒有醫生紙證明不可打疫苗，便需自費。近日預約人數急增，打針潮今日開始，截至昨日有49.5%年滿12歲或以上市民已打疫苗，今日有望升至50%，即累計約340萬人打至少一劑疫苗。



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【18:21】全民檢測獲廣東省300名醫護支援，最快今日抵達澳門協助檢測工作，完成工作後會返回內地。希望全民檢測可短時間完成，按現時進度，希望可較預計三天內更短時間完成，不排除按檢測結果，不排除會做第二、第三次檢測，疫惰控制不好，整個醫療系統代價最大，故幾困難都要做完全民檢測。

【17:49】目前紅碼區內有244位人士，會做多次檢測，昨日第一次，第二次會今晚進行。其他有風險者共有702人，醫學觀察時間按風險安排，最好是接觸7至14天不等，同內地一致。檢測時間最少做三次，風險高者要做血清檢測。

【17:29】全澳昨日口岸出入境76500人次，比前一日減少60.5%，入境約28300人次，澳門佔8800人次，前一日減77.7%。旅客約1800人次，減少86.1%。內地僱員17200人次，減72.9%。已抽調1500警力維持41個檢測站維持秩序，管控出入及協助其他部門。

昨日檢測站人流分析，當中培正中學、奧林匹克體育中心高峰期有2000人排隊，今午人潮已回落。現時比較多人輪候檢測站為街方會聯合總會社區服務大樓、港大中學、綜藝館、奧林匹克體育中心，人數都有400至600人不等，呼籲留意人流，揀選較少人檢測站。

【17:21】已連續兩日無本地病例及無輸入個案，一家四口感染變種病毒個案，其中51歲男性，有低燒及咳，但不需吸氧氣，肺有發炎但無惡化。女兒有嗅覺減退病徵，哥哥未有病徵，媽媽無發燒，左下肺有發炎。

【17:08】衞生局局長羅奕龍表示，全民檢測進度理想，截至今日下午4時，累計採樣37.6萬人，11.5萬人有結果全部陰性，31小時已完成55%檢測，餘下45%相信可完成。呼籲民眾毋須心急，只要按預約系統進行檢測，就可以幫助抗疫。

新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

【02:28】一名澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，入境事務大樓七樓因而被納入強制檢測公告。入境處今日（5日）表示，位於該樓層的其他簽證及入境許可組辦事處以及ｅ-道登記處於今日暫停服務，並於明日（6日）恢復公共服務。

強制檢測｜地盤工、澳門返港少女行蹤曝光 22處地方納強檢

【02:00】新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。另外，澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者。食物及衞生局深夜就事件發出強制檢測公告，有22個指明地方被納入強制檢測，兩人曾到地方包括葵涌皇雀會、葵涌廣場小雨天、葵涌龍寶酒家、美麗華商場牛角、灣仔樂樺工房等。

就43歲男性初步確診個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。而澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，曾於香港居住，她曾到過的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

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