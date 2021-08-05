中國史學泰斗余英時離世　享年91歲　師從錢穆、曾任中大副校長

著名史學家余英時（2021）年8月1日，在美國寓所睡夢中逝世，享年91歲。台灣中央研究院今早公佈余辭世消息，形容是「一代史學家殞落」。

余英時師從國學大師錢穆，有「中國史學泰斗」之稱。他1950年來港探父母，入讀新亞書院，為新亞書院首屆畢業生，師從錢穆。他在70年代曾於香港中文大學擔任新亞書院院長，兼任大學副校長。



余英時自稱對政治僅只「遙遠的興趣」，但時常發文評論時政、文化。（中央社）

余英時學問淵博，除專攻中國歷史，亦擅以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子之一，獲西方學界推崇其為21世紀中國史學泰斗。

作為全球極具影響力的史學大師，余英時深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，為當今學界中罕見。他亦關懷社會、維護自由民主價值，2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，並委託中史研究院歷史語言研究所設「余英時先生人文研究獎」，鼓勵年輕學人投入人文研究領域。

余英時在世時曾為美國哲學學會院士與台灣中央研究院院士。（資料圖片）

師從國學大師錢穆 新亞書院第一屆畢業生

綜合中大展覽廳及中央研究院資料，師從國學大師錢穆的余英時，1930年在中國天津出生，1950年入讀新亞書院，1952年畢業，成為新亞書院第一屆畢業生，後赴美國師從楊聯陞，1962年在哈佛大學取得博士學位，七年後受聘為哈佛大學中國史教授。

余在1973年於香港中文大學擔任新亞書院院長，兼任大學副校長，兩年後重回哈佛任教；余在1974年膺選為台灣中央研究院院士，1978年獲中大頒發榮譽博士學位。

與香港有淵源 曾形容香港的獨特性質值得揭示

余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年獲美國國會圖書館頒發有「社會科學與人文科學領域的諾貝爾獎」之稱的「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），為首位華裔得獎者。

他數年前出版《余英時回憶錄》述說其年輕求學時期見聞，以及建立學術思想的心路歷程。