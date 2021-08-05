綠置居2021｜啟鑽苑申請者注意　消息指將於8月10日網上直播攪珠

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居於6月截止申請，除推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。消息指，新一期綠置居將於下周二（10日）攪珠。



消息指，新一期綠置居將於8月10日攪珠，決定申請者的揀樓次序，而今次攪珠將繼續以網上直播方式進行。

早前房委會曾於截止申請時指，暫接獲約5萬份申請，包括約有3萬份為居屋2020「一表兩抽」的有效綠表申請者；而網上申請方面房委會累計收到約2萬份申請。不過由於紙本申請方面，綠表申請須經屋邨辦事處初步核實申請資格後，才送交房屋署綠置居銷售小組作登記，加上日內仍會收到郵遞申請，因此最後申請數字仍在點算中。

今期共推售3,437伙 啟鑽苑佔2,112伙

今期綠置居包括鑽石山啟鑽苑共推售2,112伙，而重售單位蝶翠苑及青富苑亦有525伙，連計出售租者置其屋計劃屋邨的約800伙回收單位，即今期綠置居合共發售3,437伙，而暫時超額申請13.5倍。