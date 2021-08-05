女兒洗澡後未收好衣服　父認爭執下以拖鞋打女頭部　准守行為1年

報稱在《大公報》任職記者的男子，因12歲女兒洗澡後未有收好衣服而與女爭執，期間涉拖鞋打女兒頭部，女兒大叫並驚動鄰居報警，記者事後被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（5日）在東區法院再訊，並准以1000元簽保守行為12個月，期間不得干犯任何與暴力相關的罪行。



45歲被告姓張，控罪書指他是《大公報》記者，被控於今年4月27日，在北角馬寶道某大廈單位內，對12歲女童X故意襲擊，其方式相當可能導致女孩X受到不必要苦楚。

女兒升中後搬與被告同住

案情指，被告於2014年與前妻離婚，兩人的女兒X的撫養權原歸母親，惟自X升中後便搬與被告同住。當晚約11時，X洗澡後用毛巾包裹身體回到房間，被告命令X執拾衣物不果，2人遂發生爭執。被告徒手打X的身體約1分鐘，又咬X的左肩，更用拖鞋打她的頭部。X隨即大聲呼救，引起了對面鄰居的注意並將過程拍下。X事後到醫院檢查，發現其頭部兩邊、左邊無名指有輕微觸痛，左上眼皮、右上背部等有多處紅印。

案件編號：ESCC911/ 2021