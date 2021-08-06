消費券｜報販呻生意反跌兩成　冀市民支持本地攤檔︰唔一定去商場

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府於本周日（1日）正式派發電子消費券，各大商場紛紛配合消費券推出優惠。不過，對於小本經營的檔販而言，消費券無助增加收入外，反成為沉重的打擊。其中傳統行業之一的報攤，亦迎接電子支付的潮流作為改變。但有檔主透露，自消費券派發後，生意額大跌兩成或以上，雖然已安裝電子支付收款工具，近日卻無顧客使用，認為與市民紛紛光顧大財團及連鎖商店有關。亦有檔主指，政府規定報攤只能售賣12種貨品，利潤微薄，每包香煙只賺取3至4元，一直未獲放寬貨品種類，即使下雨亦不能售賣雨傘，「有生意都冇辦法做。」



面對報攤檔主的指責，食環署回應指，報紙小販牌照的主要目的，是讓報販售賣報紙雜誌。如進一步放寬持牌報攤可售賣的物品種類，只會令阻塞行人路的問題變得更嚴重，亦有違當初發出牌照的原有目的。署方稱，會繼續與持牌報販代表保持溝通，聽取他們的意見和及作出適當考慮。



料七成報攤已接受電子支付

首批2,000元電子消費券派發已踏入第5日，經營報攤達27年、香港報販聯會主席林長富表示，現時本地持牌報攤約有380個，由於政府早前推出第二輪非接觸式資助計劃，加上電子消費券的推動下，估計有七成已接受電子支付。他認為，政府推出電子消費券後，電子支付為社會的「大勢所趨」，過去的經營模式已跟不上時代的轉變，報攤亦需擁抱科技。不過他透露，消費券推出首日至今，報攤的生意額不升反跌，認為與市民紛紛光顧大財團及連鎖商店有關。

報攤僅可售賣12種貨品

同時，食環署規定報攤可售賣的貨品僅得12種，包括紙巾、香煙、打火機、糖果、香口膠、涼果、電池和原子筆，樽裝蒸餾水、小飾物、利是封及流動電話儲值卡。林長富指，上述的貨品利潤微薄，例如每包香煙只賺取3至4元；報紙更僅得2元，檔主難以維生。他又指，曾向政府當局提出容許售賣其他貨品，如流動充電器、雨傘、飲品等，惟一直未能獲得放寬。

而消費券計劃結束後，根據不同的支付工具，將收取1.2%至1.5%的手續費，相信將來的經營環境更雪上加霜。惟不少報攤檔主年紀較大，只能無奈接受現狀，「咁嘅年紀仲可以點轉行？冇生意做只能夠死守，連最低工資都搵唔到。」

《蘋果日報》停刊對收入帶來打擊

此外，在紙媒日漸沒落下，報攤亦跟隨成為「夕陽行業」，由90年代的逾2千間跌至近年約380間。林長富表示，市民轉為閱讀網上媒體，報紙及雜誌的銷量大減，最近連銷量較理想的《蘋果日報》停刊，對他們更是沉重打擊。「連蘋果都冇埋，我哋報紙檔都冇嘢賣。」

林亦指，不少內地及外國遊客均對本地的報攤感興趣，認為報攤亦是香港的文化特色及街頭文化。而面對現時的困局，報攤需轉型才能尋找新出路，例如善用街頭文化作賣點，容許貼上合法的商業廣告，以增加收入。他指，香港報販聯會已協助「油尖旺購物節」，希望鼓勵新一代接觸本地特色攤檔，「唔一定要去晒大商場。」

檔主林女士表示，電子消費券只幫助大財團及連鎖商店，無助小本經營的報檔，生意額更下跌一成。（報販聯會提供）

冀市民多光顧本地小店

有旺角報檔掛起接受電子支付的橫額，但檔主林女士表示，電子消費券只幫助大財團及連鎖商店，無助小本經營的報檔，生意額更下跌一成，「我哋邊似大商場咁有優惠券畀人？」她只期望與內地通關後，遊客到港消費增加收入。

林亦坦言，雖然安裝了Yedpay的多合一收款機，亦花費數日時間熟習，但近日並無市民使用電子支付，「老實講冇，裝咗都用唔到。」她更無奈表示，由於政府對報攤的限制，近日經常下雨卻無法售賣雨傘，「有生意都冇辦法做。」她希望市民能體諒本地小店的困難，減少依賴大財團旗下的店舖，就如士多被蠶食後超市獨大。

佐敦報檔職員譚女士表示，電子消費券派發後生意額大跌兩成以上，雖然已貼上AlipayHK和WechatHK的二維碼，但僅得數人以電子支付工具付款，「個個拎完消費券去洗大錢，仲衰過冇消費券！」她舉例，曾有顧客定期購買香煙，但最近卻通知已在超市用消費券購入大量香煙，故短期內不會再光顧，「佢話用晒消費券先再嚟幫你買。」她亦透露，香煙佔報攤的生意額約四成，對未來數個月的生意感到悲觀。

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食環署︰放寬報攤售賣更多貨品將阻塞行人路

食環署回應指，政府當局發出固定攤位（報紙）小販牌照的主要目的，是讓報販售賣報紙雜誌。考慮到現時報攤准許出售的額外物品已達12種，在攤位的准許面積大小維持不變下，讓該等商品佔用的範圍接近報攤面積的一半，以及持牌報販可在報攤範圍展示核准售賣貨品的合法相關宣傳品。

署方認為上述的安排已充分顧及報攤的經營環境。如進一步放寬持牌報攤可售賣的物品種類，只會令報攤阻塞行人路的問題變得更嚴重，亦有違當初發出牌照讓報販售賣報紙雜誌的原有目的。

署方又指，在2019年曾推出共435個可供售賣乾貨的固定小販攤位，讓有興趣從事小販行業並符合條件的人士申請。鑑於報販因其運作方式在時代進步下有所改變，亦不時從不同渠道收到他們反映經營困難。在全盤考慮下，當局予以平均分配空置小販攤位予四類申請者，包括持牌固定攤位報販，讓參與重新編配攤位計劃的報販，有較大機會編配攤位，有助這些人士轉型。

署方亦指，會繼續與持牌報販代表保持溝通，聽取他們的意見和及作出適當考慮。