新冠肺炎・最新｜本地零確診延續近兩個月終斷攬　地盤工疑復陽

本港周四（5日）新增六宗確診個案，其中一人為居於深水埗東廬大樓A座的地盤燒焊工人，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心估計是早前感染的復陽個案，其餘五宗是輸入個案，另有少過5宗初步確診個案。
此外，澳門繼續全民檢測工作，截至昨日下午，逾55%人口已完成檢測，已化驗完畢的樣本中暫未找到陽性個案。
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