新冠肺炎・最新｜澳門全民檢測53萬人已採樣　21萬人有結果均陰性

澳門一家四口感染變種病毒，恐社區爆疫，當地全民檢測今天(6日)進入第三日，截至早上8時，已有53萬人完成採樣檢測，當中21萬人有檢測結果，均呈陰性。由於要投入資源進行全民檢測，今日疫苗接種服務繼續暫停。由於大部份澳門居民已完成檢測，過去兩日檢測站大排長龍情況不再出現，今日42個檢測站一般只有數十人輪候，其中近10個站更是零等候。



本港周四（5日）新增六宗確診個案，其中一人為居於深水埗東廬大樓A座的地盤燒焊工人，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心估計是早前感染的復陽個案，其餘五宗是輸入個案，另有少過5宗初步確診個案。

此外，澳門繼續全民檢測工作，截至昨日下午，逾55%人口已完成檢測，已化驗完畢的樣本中暫未找到陽性個案。



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政府撥3.77億助旅遊跨境業 姚思榮：業界睇唔到前景 望快通關

【11:54】政府昨日（5日）宣布在「防疫抗疫基金」撥出近3.77億元，為受疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。旅遊界立法會議員姚思榮今日（6日）在港台節目時表示，過去一年半，業界處於「冰封」狀態，唯望未來數月可復蘇，並與內地通關。

疫苗抽獎．得獎名單│星夢郵輪結果公布 頭獎一年任搭雲頂夢號

【11:53】疫情下外遊遙遙無期，想去散心只能留港尋找不同活動，由啟德遊輪碼頭出發的「公海遊」於上周起終啟航。早前為已接種疫苗的市民而設，星夢郵輪的「豪華郵輪海上行宮大抽獎」有逾85萬名市民登記參與，今日（6日）早上11時在星夢郵輪官方Facebook直播中即場抽出五名得獎幸運兒，結果已經公布，當中將會送出380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證。

疫苗抽獎｜20份一両足金你有無份？ 即睇恒基、總商會抽獎結果

【11:15】為配合疫苗接種計劃，商界早前推出多項抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。香港總商會及恒基兆業集團分別於周四（5日)進行抽獎，當中恒基進行的第三次抽獎活動，有20名得獎者獲九九九九實金一両。香港總商會共有七輪抽獎，今期抽出港鐵全年任搭免費票等禮品，第三輪抽獎將於8月19日舉行。

▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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強制檢測｜復陽燒焊工新行蹤曝光 葵芳老趙廚房上榜

【昨日總覽】

新冠疫苗｜疫苗接種比達50% 逾250萬人打齊兩針 增12人不適送院

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新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

內地回港、有抗體者須家居檢疫14天 議員：應與外國回港政策一致

澳門學者指全民檢測為「不可能任務」 部份接種中心須停運讓路

新冠肺炎｜旅遊業重創 政府再泵3.77億元救亡 跨境客運業同受惠

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▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼

