新冠肺炎・最新｜男子外遊美國返港確診　上環海景大廈封區檢測

衞生防護中心公布今日新增2宗輸入個案，患者分別由俄羅斯及美國抵港，其中36歲美國抵港患者已於香港接種兩劑復必泰，並曾接受血液檢測證實帶有抗體。另外，一DONKI女職員赴日本後確診，中心指接獲日本通報，一名29歲女病人於7月29日乘搭CX520航班前往日本，翌日接受檢測為陽性確診，沒有病徵。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方大嶼山愉景灣尚堤映蘆6座，以及工作地點DONKI 的彌敦道美麗華廣場A座2107室， 已納入強制檢測公告。



政府今日（6日）宣布，26間社區疫苗接種中心將延長運作一個月，營運至10月31日。該26間社區疫苗接種中心於9月份會繼續為市民提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月份提供第二劑的疫苗接種服務。



澳門一家四口感染變種病毒，恐社區爆疫，當地全民檢測今日進入第三日，已有57.8萬人完成檢測，當中26.8萬人有檢測結果，均呈陰性。澳門政府指全民檢測已大致完成，醫護人員正到院舍及上門為行動不便的長者採樣檢測。染變種病毒一家人病情有改善及穩定，其中昨日有發燒及肺花的父親，今日已退燒病情有好轉。



由於要投入資源進行全民檢測，今日疫苗接種服務繼續暫停。由於大部份澳門居民已完成檢測，過去兩日檢測站大排長龍情況不再出現，今日42個檢測站一般只有數十人輪候，其中近10個站更是零等候。



本港周四（5日）新增六宗確診個案，其中一人為居於深水埗東廬大樓A座的地盤燒焊工人，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心估計是早前感染的復陽個案，其餘五宗是輸入個案，另有少過5宗初步確診個案。

此外，澳門繼續全民檢測工作，截至昨日下午，逾55%人口已完成檢測，已化驗完畢的樣本中暫未找到陽性個案。



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有片｜澳門全民檢測大致完成 一男子入街市拒出示健康碼兼襲保安

【19:50】澳門早前有一家四口確診感染Delta變種病毒，當局宣布進入「即時預防狀態」，並展開全民核酸檢測。澳門今日（6日）舉行疫情記者會，仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，澳門連續3日無新增個案，全民檢測亦已大致完成，明早9時結束採樣工作，之後預料12小時內完成化驗。

另外，網上流傳片段顯示，前日（4日）一名澳門男子疑進入街市前拒絕出示健康碼而不獲准入內，於是襲擊保安員。戴華浩表示不了解事件，但強調進入任何場所前，都要遵循保安安排，出示健康碼及量體溫。

新冠疫苗｜7月增4宗死亡前兩周內曾接種疫苗 另有21宗懷疑心肌炎

【19:11】衞生署今日（6日）發布7月新冠疫苗的安全監察報告。於7月期間，衞生署共接獲711宗有關接種新冠疫苗的異常事件報告，包括134宗報告涉及住院治療，以及4宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，專家委員會認為死亡個案均與疫苗接種無關。



另外，衞生署在7月接獲58宗在打針後懷疑患貝爾面癱的報告，以及21宗懷疑出現心肌炎個案。本港累計有186宗打針後懷疑貝爾面癱個案，以及28宗懷疑心肌炎個案。

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強制檢測｜美國返港32歲男子染L452R 上環海景大廈居所今晚圍封

【19:00】再有外遊返港居民居民確診新冠肺炎，患者為一名早前曾到美國男子，由於出遊不足21日，並帶有L452R變異病毒株，他居住的上環干諾道西82-87號海景大廈今晚圍封強制檢測。

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名32歲男病人，他於7月25日前往美國，昨日 (5日)乘搭航班QR818經多哈返抵香港。他於7月24日在香港及於8月2日在美國進行的出發前檢測結果均呈陰性。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

中心的調查顯示，病人曾於4月7日及4月28日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。他於七月十九日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

政府今晚引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制上環干諾道西82-87號海景大廈內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

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遭錯打科興 女事主：醫生兩次來電道歉 相信個人醫療疏忽非谷針

【18:23】私家醫生許嘉烽涉打錯針事故，32歲的女事主曉盈（化名）昨日（5日）到許嘉烽在大埔的診所打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗。惟曉盈早前已打齊兩針復必泰疫苗，被錯誤「溝第三針」後，出現血壓高、心跳加速及頭痛不適，昨晚到大埔那打素醫院求診。



曉盈（化名）今日接受《香港01》訪問時表示，接到許嘉烽兩度來電向她道歉，並有問候她身體狀況，亦著她好好休息。曉盈認為醫生態度誠懇，相信事件屬個人醫療疏忽，而非故意為科興疫苗「谷針」。曉盈強調，不代表她願意接受醫生道歉，現時有待身體健康狀況好轉，才決定會否向醫委會投訴。

新冠肺炎｜Donki女職員赴日本後確診 醫生料較大可能在本港感染

【16:58】衞生防護中心今接獲日本衞生部門通報，一名29歲女患者於7月29日離港前往日本，翌日抽取樣本檢測新冠肺炎，結果為陽性。據網上資料，患者的工作地址為DONKI驚安之殿堂尖沙咀辦事處。呼吸系統專科醫生梁子超認為，患者較可能在本港受感染；但由於Delta變種病毒的潛伏期最短只有一天，亦不排除她可能在機場或飛機上染疫。

新冠疫苗｜新批95.6萬劑復必泰今付運抵港 港府強調按規格封裝

【16:12】衞生署表示，復星醫藥於今日將最新一批BioNTech製造、德國Baxter廠房封裝的復必泰疫苗付運抵港，涉及約95.6萬劑。

DONKI驚安之殿堂女職員離港抵日本翌日確診 已打齊兩劑疫苗

【15:31】本港今日（6日）新增2宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，其中一人已完成接種兩劑復必泰疫苗。今日約有5宗初步確診個案。

衞生防護中心接獲通報，一名於7月29日從本港前往日本的女子確診，她沒有病徵，並已接種兩劑復必泰疫苗。她居於愉景灣尚堤映蘆，而工作地點為美麗華廣場A座21樓2107室，已納入強制檢測公告。資料顯示，該美麗華辦公室為DON DON DONKI驚安之殿堂的香港辦事處。

DONKI驚安之殿堂女職員上月底在抵達日本翌日確診。（資料圖片）

回鄉放假已打針外傭下周一開始准入境 政府研部分外傭集中檢疫

【14:58】政府早前禁止菲律賓及印尼客機抵港，令大批外傭未能來港，政府近日調整入境防控措施，現時身處菲律賓和印尼的外傭，在離港前若已在香港完成接種疫苗，可根據新措施在8月9日(下周一)起來港工作。勞工處亦正與相關的駐港總領事館，商討如何確認外傭在當地接種新冠疫苗紀錄的真確性，並研究推行集中檢疫的細節。

新冠疫苗｜26間接種中心延長至10月底 市民最遲9月底打第一針

【14:13】政府今日（6日）宣布，26間社區疫苗接種中心將延長運作一個月，營運至10月31日。該26間社區疫苗接種中心於9月份會繼續為市民提供第一劑的疫苗接種服務，並在10月份提供第二劑的疫苗接種服務。

打避孕針女被錯打科興 診所關門醫生「潛水」職員拒回應：我報警

【13:36】大埔子建家庭醫學皮膚診所昨（5日）被指懷疑為一名女子錯誤接種科興疫苗，醫務所今明兩日（6至7日）休息。《香港01》記者由昨晚至今，多番嘗試致電聯絡涉事醫生許嘉烽均無果。今早再到其位於大埔的診所門外等候，惟一直不見其身影。期間，有兩名穿便服的女子從診所出來，將放在診所門外的長櫈收回舖內，記者遂上前並欲進內查詢細節，惟發生輕微肢體碰撞，有職員用力推開記者，並拒絕就事件作回應：「再係咁，我會報警，我哋唔會作任何回應」。

有已預約打科興病人「摸門釘」，指未獲通知今日診所關門休息，當得悉診所昨發生打錯針事件後表示「都有啲驚」。

約11時半有兩名穿便服的女子出來，把門口的信件，以及診所外供病人輪候時坐的長椅搬回診所內，記者欲進入診所詢問事件詳情及回應，但被其中一名女子用力推開，二人拒絕作出回應。（高諾恆攝）

女子被打錯科興誤溝第三針 梁子超：不能排除罕見副作用

【13:34】《香港01》獨家報道，一名32歲女子昨日（5日）到私家醫生許嘉烽診所欲打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗。她本身已完成接種兩劑復必泰，昨日打針後出現血壓高、心跳加速及頭痛。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，科興屬滅活疫苗風險較低，但由於患者年輕，加上本身已打兩劑復必泰，不能排除出現罕見副作用，例如面癱和心肌炎。另外，有醫委會業內委員稱，事件明顯涉及醫生失誤，若病人投訴，需調查事發原因，有否涉及溝通不當等，再作出裁決。

政府撥3.77億助旅遊跨境業 姚思榮：業界睇唔到前景 望快通關

【11:54】政府昨日（5日）宣布在「防疫抗疫基金」撥出近3.77億元，為受疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。旅遊界立法會議員姚思榮今日（6日）在港台節目時表示，過去一年半，業界處於「冰封」狀態，唯望未來數月可復蘇，並與內地通關。

疫苗抽獎．得獎名單│星夢郵輪結果公布 頭獎一年任搭雲頂夢號

【11:53】疫情下外遊遙遙無期，想去散心只能留港尋找不同活動，由啟德遊輪碼頭出發的「公海遊」於上周起終啟航。早前為已接種疫苗的市民而設，星夢郵輪的「豪華郵輪海上行宮大抽獎」有逾85萬名市民登記參與，今日（6日）早上11時在星夢郵輪官方Facebook直播中即場抽出五名得獎幸運兒，結果已經公布，當中將會送出380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證。

疫苗抽獎｜20份一両足金你有無份？ 即睇恒基、總商會抽獎結果

【11:15】為配合疫苗接種計劃，商界早前推出多項抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。香港總商會及恒基兆業集團分別於周四（5日)進行抽獎，當中恒基進行的第三次抽獎活動，有20名得獎者獲九九九九實金一両。香港總商會共有七輪抽獎，今期抽出港鐵全年任搭免費票等禮品，第三輪抽獎將於8月19日舉行。

▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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強制檢測｜復陽燒焊工新行蹤曝光 葵芳老趙廚房上榜

【昨日總覽】

新冠疫苗｜疫苗接種比達50% 逾250萬人打齊兩針 增12人不適送院

回港易暫停｜政府再轉軚 內地、澳門已打針人士檢疫期可縮至7日

逾半澳門居民民已檢測 11.5萬人呈陰性 廣東省派300檢測員支援

新冠肺炎｜今增六宗個案 燒焊工確診 58日本地零確診斷纜

新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

內地回港、有抗體者須家居檢疫14天 議員：應與外國回港政策一致

澳門學者指全民檢測為「不可能任務」 部份接種中心須停運讓路

新冠肺炎｜旅遊業重創 政府再泵3.77億元救亡 跨境客運業同受惠

疫苗抽獎｜旅發局送2萬個賞你遊名額 今起可報名 即睇登記方法

▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼

