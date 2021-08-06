海關發現有塑膠黃鴨玩具不安全　搜連鎖百貨公司檢680件同款禁售

香港海關今日（6日）提醒市民，留意一款不安全塑膠鴨套裝玩具，包括一隻大鴨及三隻小鴨。測試結果顯示，大鴨玩具的細小組件及小鴨玩具，有令兒童窒息的潛在危險，而玩具的鄰苯二甲酸酯，即塑化劑的一種，含量亦超出法例規定上限。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。



海關今日（6日）提醒市民留意一款不安全塑膠鴨套裝玩具。（海關圖片）

小鴨易被吞下可致窒息 塑化劑超標

海關人員早前從不同地區的零售商試購多款兒童玩具作安全測試。測試結果發現，一款塑膠鴨玩具套裝的大鴨細小組件有脫落情況，而三隻小鴨則容易被兒童吞下，有引致窒息的潛在危險。

政府化驗所結果亦顯示該玩具含有的第一類及第二類塑化劑鄰苯二甲酸酯，分別為塑化物料總重量的24%及4.1%，超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例，所規定的0.1%上限。

海關向連鎖百貨公司發出禁制書

海關其後採取行動，在一間連鎖百貨公司的貨倉及四間分店檢取共680件同款塑膠鴨套裝玩具，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。此外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款玩具出售。調查仍在進行中。

海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。在購買及使用玩具或兒童產品時，家長應注意以下安全事項：

切勿讓兒童獨自把玩玩具；

注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；

遵照玩具上所附載的所有指示；

注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫落的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息；

檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；

避免讓兒童長時間接觸及舔啜塑膠製造的玩具和兒童產品；

扔掉玩具及兒童產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息；及

如發現玩具及兒童產品有破損情況，應立即停止讓兒童把玩。



海關表示，一直致力保障消費者的安全，不時在市場巡查及抽取樣本進行安全測試，以確保玩具及兒童產品達到合理的安全程度。

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根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

​市民如有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報。