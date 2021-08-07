新冠肺炎・最新｜外遊美國男返港確診　上環海景大廈解封無新個案

本港新冠肺炎確診案增至12,005宗，昨日初步確診約5宗，當中包括一名外遊返港後確診的32歲男子，他帶L452R變種病毒株，由於出遊不足21日，居住的上環干諾道西82-87號海景大廈昨晚（6日）被圍封強制檢測。封區檢測行動今早完成，未有發現任何新個案。



一名DONKI女職員赴日本後確診，潛伏期曾居住的地方大嶼山愉景灣尚堤映蘆6座，以及工作地點DONKI 的彌敦道美麗華廣場A座2107室， 已納入強制檢測公告。她在上月曾四度到荃灣海之變分店，食物及衞生局發出的強制檢測公告，將該分店納入名單內。



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▼8月6日上環海景大廈圍封強制檢測▼



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▼8月6日強制檢測公告詳情▼



新冠肺炎｜變種病毒擴散 許樹昌促收緊家居隔離 改強制酒店檢疫

【10:39】現時Delta變種病毒於全球擴散，本港昨日（7日）亦新增一宗外遊返港後確診個案，並帶有L452R變種病毒株。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席商台節目「政經星期六」時指出，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，認為當局應該要做好外防輸入措施，又建議高危行業人士，例如接觸入境人士的機場員工及酒店職員，盡快接種疫苗。

另外，政府亦宣布，廣東省外其他內地地區返港的香港居民，須於抵港後家居隔離檢疫14天；已完成疫苗接種的海外入境人士，亦只須接受7天家居隔離及7天自行監察。許樹昌指，家居隔離檢疫做法令人擔心，建議當局收緊要求，要求回港人士於酒店檢疫。

許樹昌表示，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打咗折扣」，當局應做好外防輸入。（資料圖片）

【10:15】港府發言人表示，今早在封區檢測的上環干諾道西82-87號海景大廈完成強檢後，隨即在「受限區域」內執法，確認所有人已強制檢測。相關執法行動於上午約10時15分完成，政府共檢查約105名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。海景大廈已解封。發言人又指，希望未應門的約70戶居民，看到政府張貼告示後，盡快聯絡政府檢查，排除病毒在社區傳播風險。

封區檢測｜上環海景大廈300名居民接受檢測 沒有發現確診

【06:53】一名確診32歲男病人居於上環干諾道西82-87號海景大廈，他於7月25日前往美國，8月5日乘搭航班QR818經多哈返港。抵港時在機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人帶有L452R變種病毒株。

港府昨晚於男病人居住的海景大廈封區檢測，今早完成檢測，約300名接受檢測的居民中，沒有發現確診個案。

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【00:29】衞生署周五（6日）公布一名32歲男子初步確診並帶L452R變種病毒株，他上月底前往美國，8月5日返港，潛伏期內於7月15至25日期間在港居住，曾到過的12個指明地方被納入強制檢測公告，包括8間食肆，如荷李活商業中心Elephant Ground、中環國際金融中心商場鋪翡翠拉麵小籠包；他亦在7月18日上午11時至下午2時曾到訪香港書展。任何人在指定日期及時間同場，均需強制檢測。

DON DON DONKI驚安之殿堂一名29歲女職員於7月29日離港前往日本，翌日抽取樣本檢測呈陽性。她在尖沙咀公司上班，但伏期曾到DONKI海之戀商場2樓分店，故該處亦列入強制檢測名單。曾到訪有關地方人士須在8月9日或之前接受檢測，若8月4日至8月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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