民建聯調查：83%市民收看東奧賽事　促推電子運動券資助

東京奧運2020即將閉幕，港隊今屆取得佳績。民建聯就體育習慣及體育政策進行問卷調查，發現83.2%受訪市民表示會收看東京奧運，而超過66.8%市民贊成香港電台有專門播放體育賽事及節目的電視頻道。

民建聯認為，政府在體育運動「普及化、精英化、盛事化」工作仍有不少改善空間，建議當局應持續增加精英運動員發展各項計劃的撥款。另外，為令體育運動更普及，民建聯建議推出電子運動券，市民可以運動券支付政府認可的康體活動或課程費用。



民建聯就體育習慣及體育政策進行問卷調查，並提出「制定未來十年體育政策及發展藍圖」。（黃金棋攝）

民建聯於今年7月至8月期間進行電話問卷調查，訪問1187名12歲或以上的香港居民。結果顯示，83.6%受訪市民表示，過去一年每星期都會做一次或以上運動；超過一半市民表示每次運動通常半小時至一小時。另外，30.1%受訪市民表示阻礙做運動的主要原因是「無時間」。而分別73.7%及71.1%市民贊成香港舉辦更多國際體育盛事，以及支持政府向參與康體活動的市民提供資助。

民建聯立法會議員鄭泳舜指，將會在8月18日立法會大會中，提出「制定未來十年體育政策及發展藍圖」議員議案，當中提出促進運動員培訓專業化，包括為發展成熟及較具實力的體育總會，提供跨年度撥款。另外亦建議政府加強現役和退役運動員的升學及就業發展支援，包括檢討和增加體院各級運動員的待遇薪酬。

倡向中小學生每年發1000元運動券報運動班

鄭建議推出電子運動券，首階段可對小學至初中學生推行先導計劃，發放每年1000元運動券。如成效顯著，則可推廣至長者及全港市民使用。鄭解釋，此建議曾參考澳洲等國家例子，並認為即使康文署體育班，價錢亦較貴，「唔希望小朋友因為資源問題，就算有天份都無得做運動」。

他又認為，港台應設立24小時免費電視體育台，播放本地及境外體育運動賽事。他稱，政府應安排播放今年9月的全國運動會賽事；並購入2022年杭州亞洲運動會播映權，「（東京奧運）開心過後要諗下點延續體育熱。」另外，他建議政府應研究在白石興建大型體育場館設施，並研究將體育事業「產業化」訂為政策目標。

被問黨友穆家駿挑起黑衣風波 鄭︰當事人亦希望告一段落

被問到民建聯成員兼教聯會副主席穆家駿，因公開批評港隊羽毛球運動員伍家朗的「黑衣風波」，遭公眾炮轟。鄭泳舜指，當事人亦希望事件告一段落，故希望「可以向前走」。他又強調，支持香港運動員，亦感謝他們的付出及努力。