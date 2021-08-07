東京奧運．直播｜李慧詩晉身半準決賽　直擊市民觀賽為港隊打氣

東京奧運踏入尾聲，港隊今屆破紀錄奪得5面獎牌。港隊另一獎牌希望、「牛下女車神」李慧詩，將於本港時間今日（7日）下午2時39分出戰女子爭先賽12強賽事，爭取殺入8強。對手是較她年輕12歲的法國22歲新星歌絲（Mathilde Gros），最終她以些微優勢勝出比賽成功晉級，將在約下午3時40分左右後出戰半準決賽，爭入4強。

大批市民再在商場聚首觀看賽事直播，為李慧詩「集氣」，《香港01》在觀塘的APM為讀者現場直播現場情況。



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市民余小姐表示，今日特意到商場觀看賽事，感受現場氣氛。對於李慧詩晉身八強，她稱賽事「好刺激，現場睇氣氛好好」，笑言「最後衝線個下好興奮」。余小姐又指，將會留下在商場中，繼續觀賞李慧詩八強比賽。

市民10歲徐小朋友則指，賽事十分緊張，「最後臨過個下大家都好興奮、好緊張」，希望李慧詩接下來賽事可再繼續取得勝利，最後奪獎牌而回，「攞到銅牌都好勁啦」。他又興奮表示，沒有想過李慧詩「咁勁」：「未試過咁緊張，嚇一嚇，咁都贏到，真係超級超級厲害」。

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在場地單車女子凱林賽失利的李慧詩昨（6日）捲土重來出戰爭先賽，在資格賽排名第9的她，首圈淘汰賽順利擊敗立陶宛對手古碧姬蒂，惟次圈16強不敵上屆里奧銅牌得主、英國車手瑪真特，跌落復活賽。李慧詩再接再厲，在復活賽絕地反擊，擊敗美國車手古比，取得殺入12強的入場券。

李慧詩今午2時39分會出戰女子爭先賽12強第4組，對手是年僅22歲的法國新星歌絲，李慧詩成功晉級，出戰8強賽事。8強賽分3場進行，首場在3時39分舉行，最尾一場則在5時15分，賽事時間緊湊被形容是「魔鬼賽程」，將是對體能是極大考驗。

8月7日，市民在APM觀看奧運直播，為李慧詩「集氣」

