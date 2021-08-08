新冠肺炎・最新｜今增兩宗輸入個案　患者由美國、日本抵港

本港周日（8日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者由美國及日本抵港，其中來自美國的患者已於4月成接種兩劑新冠疫苗。



澳門全民檢測合共716,251人完成核酸檢測，所有樣本檢測結果結果呈陰性。澳門42個全民檢測臨時站點關閉，疫苗接種中心今將恢復運作。



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澳門完成全民檢測 逾71萬人受檢全部結果呈陰性

【14:22】衞生防護中心公有，截至凌晨零時，本港今日新增2宗輸入個案，患者分別由美國及日本抵港，其中來自美國的患者早於4月1日及14月33日，已完成接種兩劑復必泰疫苗。

【02:08】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今（8）日公佈，澳門全民核酸檢測累計採樣614,465人，另加自8月3日後自行前往核酸檢測的101,786人，合共716,251人完成核酸檢測，所有樣本的檢測結果已於今日上午2時完成，全部結果呈陰性。澳門42個全民檢測臨時站點關閉後，疫苗接種中心今日將恢復運作。

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