新冠肺炎・最新｜初步確診少於5宗　海外地區風險三級制今實行

本港昨日（8日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，，累計增至12,014宗；患者分別來自美國及日本，美國患者已打疫苗，但仍染變種病毒。昨有少於5宗初步確診個案。

政府今（9日）起以「疫苗氣泡」為基礎，把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求。曾在本港打疫苗的菲律賓、印尼等地外傭今起准入境香港，但必須在檢疫酒店隔離21日。

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