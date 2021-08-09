新冠肺炎・最新｜長者打針即日籌周三擴至60歲　今增兩宗輸入個案

本港周一（9日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，累計增至12,012宗；患者分別來自羅馬尼亞及俄羅斯，前者早已在港接種兩劑疫苗，並曾在香港檢驗血液樣本時，已對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。政府又宣布，周三（11日）起將長者打針「即日籌」擴展至60歲或以上。

政府今（9日）起以「疫苗氣泡」為基礎，把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求。曾在本港打疫苗的菲律賓、印尼等地外傭今起准入境香港，但必須在檢疫酒店隔離21日。

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各風險組別地區最新登機、檢疫及檢測安排詳情如下：



【14:15】衞生防護中心公布，本港截至凌晨零時，新增兩宗輸入個案，患者分別由羅馬尼亞及俄羅斯抵港。其中，由羅馬尼亞抵港的39歲男患者，他於4月15日及5月6日已在香港分別接種兩劑復必泰疫苗，並於7月12日在香港檢驗血液樣本時，對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

該名患者是否帶有變種毒株仍有待化驗，而另一名輸入個案患者，是只得7個月大的女嬰，來自俄羅斯，帶有L452R變種病毒。

【11:55】消息指，本港今日沒有新增源頭不明個案，下午不會設疫情記者會。

▼24間疫苗接種中心派即日籌▼



新冠疫苗｜接種中心即日籌周三降至60歲 最多兩名照顧者可陪打針

【11:35】政府宣布，由星期三（8月11日）起，社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。

政府發言人表示，為70歲或以上長者派發「即日籌」的安排自7月29日推行以來，社區疫苗接種中心運作暢順，評估實際情況後，決定將「即日籌」擴展至60歲或以上人士。

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▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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