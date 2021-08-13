港青踏入內地職場　跨過文化差異發揮自身優勢

粵港澳大灣區是近來熱點，亦有不少香港年輕人前往內地城市工作、生活。嘉華國際在內地亦有市場，管理培訓生源翠盈則透過公司計劃前往廣州辦公室工作。她說比起香港職場人與人的疏離，內地職場文化更熱情，同事間相處更為緊密，她直言最初有些不習慣，但認為要入鄉隨俗，其後也享受其中。另外，她說香港人在會展活動等方面有較多經驗，例如對廣告設計等更有觸覺，她曾堅持己見，令活動精益求精，發揮了自己的優勢。

源翠盈與嘉華國際運營總經理楊景輝一起分享了在內地工作的經驗。楊1998年時已經北上開拓事業，直言內地各方面的發展非常之快，在法律等方面空白越來越少。他鼓勵更多香港年輕人前往大灣區開拓視野。



源翠盈（左）與楊景輝（右）。

港青感受內地文化差異 堅持己見發揮優勢

作為管理培訓生，源翠盈對公司在大灣區部分的業務相當有興趣。而公司自2017年起已經不斷安排青年到集團與在內地的辦公室實習，今年4月她也透過公司安排，前往廣州辦公室。

初來乍到，她也感受到了內地職場文化與香港的不同。在香港職場，同事們之間會有一定距離感，然而在內地，同事之間非常親近，不僅會講工作的事情，對彼此家庭生活也會關心。源翠盈一開始有些不適應，但認為既然到了一個新的環境，就需要入鄉隨俗，於是很快融入了內地職場的環境。

她說香港人在內地亦有優勢，有時也要堅持己見。在公司舉辦展覽時，其他同事未有意識到宣傳設計的重要性，而源翠盈則對廣告公司提供的成品非常仔細。儘管沒有獲得同事的完全理解，她與同為港人的嘉華國際運營總經理楊景輝講述了自己堅持的原因，最終得到了支持，也發揮了相應的優勢。

「從『嘉』出發 職在灣區」職業分享會。

北漂20年 港人鼓勵港青往內地開拓眼界

楊景輝1998年就已經北上發展，是個十足的「內地通」。他說多年來感受到內地發展的巨大變化，從最初的許多的法律空白，見到例如物權法的慢慢完善，現時「大灣區」已經成為國家的重要發展戰略。他說公司從2017年起已經安排香港同事前往內地辦公室體驗，亦十分鼓勵香港年輕人前往內地拓寬視野。

二人亦在內地舉行「從『嘉』出發 職在灣區」職業分享會，分享在內地的見聞、在內地工作的感受。分享會吸引超過100名香港青年參與，反應亦十分熱烈。