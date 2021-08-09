遭父性侵少女改口供｜辯方指父只在叫冤　或有人基於親情說了些話

聲稱遭父親強姦的女童，涉在家人干擾下於庭上改口供案續審。代表女童父親的大狀今日（9日）開始進行結案陳詞，他指出收押所得錄音未有顯示，女童父指使其他家人要教女童上庭要講唔知、化濃妝、「搞串個party」等，而內容其實關於女童父向家人叫冤，又指即使有人叫X改口供，也不一是代表女童父有參與，或是有人基於親情，自行向女童講了有關說話。大狀亦指，女童對家人有偏見，不喜歡自己的父親，亦認為家人不疼錫她、偏心胞弟。



本案涉及5名的被告，均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、嫲嫲、叔父及爺爺被控於2018年10月8日至2019年1月23日串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

父親及母親另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，即使母親及X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

收押所錄音只顯示父在叫冤

代表女童父的大狀指，所有有關荔枝角收押所的錄音中，女童父都沒有指示其他被告著X上庭要講唔知、唔記得、化濃妝、「搞串個party」等，而女童父只是在叫冤，因為他收到X的驗身報告，當中提及X的陰部、處女膜未有出現傷口，女童父認為報告對他有利，只是向前來探望的家人解釋、講述感受。

或有人基於親情說了些話

大狀又指，即使有人叫X改口供，也不一定代表女童父有參與，提出或有人基於親情，自行去跟X講了涉案的說話，與女童父無關。雖然控方指眾被告涉向X獻殷勤、送小禮物等，但大狀反指，眾被告為X的長輩，當時又年近歲晚，給利市予X不足為奇。

指事主曾批評父親好樣衰

大狀亦攻擊X的證供，指她無法記得事件細節，而X自2019年3月起開始要服藥，對其記憶有影響，質疑是否可以安全地依賴她的證供？再者，從X作供情況可見，X對於眾被告有偏見，又稱自2、3歲已不喜歡父親，曾質疑母親為何嫁給父親，批評父親「好樣衰」，長輩過時過節給她紅包，她都會質疑：「邊有咁好死。」認為家人不疼錫她、偏心胞弟。

指X懂與警方討價還價

另外，大狀也提及X在舉報父親時，只有15歲，但卻已懂得向警方討價還價，希望警方可在深圳替她安排住宿，質疑X並不簡單，懂得為自己打算。

案件編號：HCCC126/2020