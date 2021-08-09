疫苗抽獎｜直擊凱滙新抽獎單位　露台擁市景遠眺維港　車聲傳客廳

為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業已送出觀塘凱滙一單位，信和日前更公布，若於9月底，全港有500萬名香港居民接種至少一劑疫苗，將加碼送出另一間凱滙一房住宅單位。

《香港01》今（9日）率先參觀位於5座高層的新抽獎單位，實用面積約為468平方呎，價值約港幣1,200萬元。其間格與上個抽獎單位幾乎一致，主要分別是門口增添了玄關位。單位露台座向東南，景觀相當開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪市景，右邊一片維港海景映入眼簾。然而，單位具高層優勢仍躲不過觀塘道嘈雜交通，若業主想耳根清靜，便要關上露台隔音玻璃。



疫苗大禮是觀塘凱滙5座43樓K單位，實用面積約為468平方呎，間格與上個抽獎單位幾乎一致，主要分別是門口增添了玄關位。大門前方為廚房，長方開則設計，面積不大，可同時容納2人煮食。廚房已經設有電磁爐、焗爐、洗衣機和雪櫃，業主可省卻添置電器的工夫。

穿過玄關，長方形客廳間隔四正，頗為光猛。樓下觀塘道交通繁忙，即使單位處於高樓層，鐵路和響咹噪音仍然非常清晰；若想耳根清靜，便要關上露台隔音玻璃。

露台座向東南，景觀開揚。惟方向對正港鐵架空路段，每隔數分鐘便有鐵路在腳下駛過，車聲地鐵聲可傳入室內，略嫌嘈雜。前方可遠眺藍田和秀茂坪，以至將軍澳一帶市景；右邊越過工業區便是觀塘海濱，一片維港海景映入眼簾，對岸為太古和鰂魚涌，國際金融中心亦清晰可見。

房間亦是長方形設計，最大可放置4.5呎雙人床，身型較豐滿的兩口子可能感到略為逼夾。房間露台景色大致和客廳露台相同，面向東南不怕西斜。房內有門直通洗手間，方便業主在晚間出入。

洗手間則是黑廁，浴缸和洗手盤以淺木色為主調，牆身則是淺灰白色，整體柔和舒適。浴缸設在廁所旁邊，業主需自行加上浴簾達致乾濕分離。

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凱滙的管理費為每呎3.96元，即業主每月需付約1,850元。單位配套方面，凱滙5樓設有燒烤場，劃分隔成8個空間，各設大型燒烤爐、鋅盤和雪櫃。每個空間大小不一，桌椅可容納6至12人，亦設單人梳化和豆袋椅等，讓業主帶同親朋好友户外聚會。

5樓同層有室外泳池，旁邊放置了數張太陽椅，景觀主要面向1、2座住宅。泳池前後皆是綠化空間，營造被樹木包圍的感覺。會所設有健身室、室內泳池及兒童遊樂場等，設計同樣以淺木色調為主，健身室環境寬敞明亮。