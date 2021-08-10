綠置居2021．直播｜啟鑽苑攪珠結果出爐　即睇頭5個揀樓號碼

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃/綠置居2020/21計劃】房委會新一期綠置居除了推售鑽石山啟鑽苑2112伙單位，同時亦會重售上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。

綠置居在今日（10日）正式攪珠，以決定申請者的揀樓次序，預計10月開始揀樓。攪珠儀式今早10時30分進行。頭5個號碼分別是54、23、20、49及60。



攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，但受疫情影響，繼續改以網上直播形式舉行，不會安排公眾及傳媒出席。惟攪珠開始約13分鐘，即攪出首40個號碼後，直播中斷。

首5個中籤號碼，分別是54、23、20、49及60。第6至第10個號碼，則是21、57、68、25及70。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「中獎」。

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今期新綠置居項目鑽石山啟鑽苑共推售2,112伙，而重售單位蝶翠苑及青富苑亦有525伙，連計出售租者置其屋計劃屋邨的約800伙回收單位，即綠表人士今次有3,437伙可揀。

今期綠置居收到約7.2萬份申請，當中約3萬份為「居屋2020」一表兩抽的申請者，其餘的4.2萬份為新申請。換言之，今期綠置居超額申請19倍，大約20人爭一個單位。

今期新綠置居項目鑽石山啟鑽苑共推售2,112伙，而重售單位蝶翠苑及青富苑亦有525伙，連計出售租者置其屋計劃屋邨的約800伙回收單位，即今期綠置居合共發售3,437伙。

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▼綠置居啟鑽苑平面圖▼



▼800伙租置屋邨貨尾單位資料▼



部份租置計劃貨尾單位內櫳



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早前房委會曾於截止申請時指，暫接獲約5萬份申請，包括約有3萬份為居屋2020「一表兩抽」的有效綠表申請者；而網上申請方面房委會累計收到約2萬份申請。不過由於紙本申請需時處理，加上日內仍會收到郵遞申請，因此最後申請數字仍在點算中。