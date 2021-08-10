新冠肺炎・最新｜增四宗輸入個案三人已打針　四成人口已打齊兩針

衞生防護中心今天(10日)公佈，錄得四宗輸入個案，患者三男一女，年齡由31至60歲，分別由德國、法國、美國及泰國入境，其中三人早於今年3月至4月已在香港接種兩劑新冠疫苗，其中由法國抵港的54歲男患者，7月2月曾在香港進行血液檢測，結果是抗體呈陽性，但日前抵港時接受檢測仍發現受感染，四人均無病徵。

特首林鄭月娥形容，現時本港已進入疫情的「空窗期」，第4波疫情已沒有新個案，而第5波疫情因外防輸入措施，未有流入本港。她再次呼籲市民趁疫情回穩應盡快打針。



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【22:30】踏入新冠疫苗接種計劃推行第166日，在680萬名12歲或以上居民中，已有約52%市民接種第一針，而打齊兩針的市民比率突破40%。今日（10日）共有約66,700人接種疫苗，而預約接種疫苗則有約21,700人。



截至今日零時零分，過去24小時共有19宗由社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，兩人留院觀察，六人不遵從醫生勸告自行出院。

新冠疫苗｜4成人口已打齊兩針 單日多6.6萬人接種 19人不適送院

【22:10】新冠肺炎疫情未完，政府今日（10日）宣布，紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠肺炎相似，故學校須接受強制檢測，員工、學生及訪客要在8月12日（周四）或之前接受檢測。

強制檢測｜香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園爆流感 周四前要檢測

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【21:00】一名52歲女子（第9609宗新冠肺炎個案）在今年1月17日向獲授權人員提供虛假資料，她被控告違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），今天（10日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。衞生署表示，這名女子提供的虛假資料與其密切接觸者相關。翻查資料顯示，這名女子居於元朗寶豐樓，屬於本地源頭不明個案。

住元朗寶豐樓52歲女患者提供虛假資料 判監14天

【20:30】港大醫學院向學生發出電郵，呼籲學生盡快接種新冠疫苗，而與臨床服務相關的學生，包括醫科生、護士學生就必須在上課前14天已經完成接種，除非有醫療理由才能獲豁免。不過，不適合打針的學生需提供證明文件，學院更可能會為這些學生安排面見學院的醫學專家，並接受臨床評估。

新冠疫苗｜港大醫學院要求學生接種 身體不宜打針者或安排見醫生

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新冠肺炎｜增四宗輸入個案 三人已接種兩劑疫苗 一人抗體呈陽性

【15:10】本地疫情緩和，今日（10日）新增4宗輸入個案，分別由德國、法國、泰國及美國抵港，全部患者沒有病徵，三人已接種兩劑疫苗。其中，由法國抵港的54歲男病人（編號：12018），上月初在港的血液樣本檢測，對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

【09:51】特首林鄭月娥表示，現時本港已進入疫情的「空窗期」，第4波疫情已沒有新個案，而第5波疫情因外防輸入措施，未有流入本港。她再次呼籲市民趁疫情回穩應盡快打針。近期港府亦採取多項便利接種疫苗措施，包括安排外展隊到商場為市民打針；延長疫苗接種中心運作至10月；周三起接種中心即日籌合資格年齡會降至60歲。

特首林鄭月娥表示，本港疫情現已進入「空窗期」，呼籲市民盡快接種疫苗。（廖雁雄攝）

新冠疫苗｜即日籌周三降至60歲 營辦商支持︰每日200籌未用盡

【09:12】政府昨日（9日）宣布，本周三起（11日）將疫苗接種中心，合資格領取即日籌年齡由70歲降至60歲，每位打針長者可帶同兩名照顧者陪同接種，大部份接種中心每日派200個籌。



康健國際醫療集團營運總監梁國齡今早（10日）於港台節目表示，該集團營運的疫苗接種中心，最近的即日籌未用盡，每日只派出約100個籌。他指，非常歡迎政府的安排，讓更多長者受惠。他亦指，現時人手安排沒有問題，未感受到壓力。

新冠肺炎｜港公司與英牛津研快速測試 一隻杯搞掂 20分鐘有結果

【07:30】新冠病毒測試及化驗大多需在實驗室進行，需一定時間及成本。一間港產基因檢測公司最近與海外大學成功研發出一種快速測試，將原本要在實驗室進行的程序，壓縮至一個水杯大小的儀器便行。有關儀器可做至少1,000次檢測，20分鐘有結果，每次檢測約需150元。

新冠肺炎｜經粵澳口岸出入境澳門 檢測陰性證明放寬至48小時內

【01:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自今日(10日)上午6:00起，經粵澳口岸出入境人士由需持12小時內核酸檢測陰性結果證明，放寬至48小時內。經其他口岸出入境的核酸檢測陰性結果證明要求不變。

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