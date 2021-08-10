新冠肺炎・最新｜昨初確診少於5宗　即日籌周三擴展至60歲

本港周一（9日）錄得兩宗輸入確診個案，分別由羅馬尼亞及俄羅斯抵港，連續四日無本地個案，累計增至12,016宗；昨初步確診個案少於5宗。政府宣布，周三（11日）起將長者打針「即日籌」，由70歲或以上向下調，擴展至60歲或以上。



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新冠肺炎｜港公司與英牛津研快速測試 一隻杯搞掂 20分鐘有結果

【07:30】新冠病毒測試及化驗大多需在實驗室進行，需一定時間及成本。一間港產基因檢測公司最近與海外大學成功研發出一種快速測試，將原本要在實驗室進行的程序，壓縮至一個水杯大小的儀器便行。有關儀器可做至少1,000次檢測，20分鐘有結果，每次檢測約需150元。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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昨日總覽：新冠肺炎・ 8.9｜增2宗輸入個案 科大向未打針拒檢測師生落閘

新冠肺炎｜再增兩宗輸入個案 羅馬尼亞抵港男患者已接種兩劑疫苗

新冠疫苗｜接種中心即日籌周三降至60歲 最多兩名照顧者可陪打針

曾祈殷料Delta病毒將肆虐全球 不需評估地區風險︰全部係高風險

新冠疫苗｜科大師生須打針或兩周檢測 換取電子證 否則禁入校

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