教協記者會直播｜會長馮偉華宣布解散　遣散200名員工

撰文：鄧穎琳 胡家欣 曾凱欣
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教育專業人員協會（教協）7月30日遭內地兩大官媒炮轟是「毒瘤」，教育局在7月31日即公布終止與教協的工作關係，斥教協以教育專業團體包裝，實際推動政治倡議，在「社會動亂事件」中，未有加以教導及勸止師生。
創立近半世紀、以教育專業團體、教師工會及社會團體為立會宗旨的教協，其後公布今後聚焦教育專業和權益工作，並先後退出職工盟、退出國際教育組織、並成立中史文化工作組推國情活動等。
教協今日（10日）上午突然公布，下午4時半召開記者會，料將公布該會最新發展。消息指教協將公布解散。會長馮偉華表示，近期一些急劇發展，教協承受巨大壓力，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，在難以延續工作目標，及無法找到化解危機的方案下，經理事會一致通過及監事支持，決定解散教協，並立即啟動相關程序。

教協宣布一致決定解散。（盧翊銘攝）

【16:56】馮偉華重申，社會與政治環境變化太大，解散是無奈決定，評價由公眾去定。他稱會按會章處理，對職員遣散會給予足夠遺散費，在變賣資產後後如有餘款，希望可以對200名員工額外特惠金，因為當中不少人服務多年，一直盡忠職守，但因此而失業，希望可以善待。

教協會長馮華宣布一致決定解散，他稱經過多個方法，仍無法找到出路。（盧翊銘攝）

【16:45】馮偉華稱，由現在起，教協即時停止處理新入會及續會申請，並為已繳費續會的會員安排退款；停止就公共事務作評論和參與；權益及投訴部不接受新個案或查詢，並會盡快完成現有個案；所有未開始的課程及活動將停辦並安排退款，但正在進行的活動或課程，則會安排盡快完成；「教協會員服務有限公司」停止代理新投保，但已投保的保單仍然有效，請會員日後直接向保險公司查詢或索償。

至於旺角、銅鑼灣及荃灣三個會所的購物服務暫時維持運作，並會盡快完成清售存貨及處理好與商戶的合約規定；電器訂購不再接受新訂單，惟已落實及付款的訂單，教協將盡力妥善跟進；教協醫務中心將盡快停止運作，但具體停運日期有待與各合作伙伴協商，預計不遲於今年年底。馮偉華強調，教協必定確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時將會員資料全部銷毀。

馮偉華說：「教協走過48年的歷史要劃上句號，無疑是極大的遺憾，我們也明白不少會員對教協有深厚感情，對解散教協感到難過，但我們懇請各位理解，這是個無奈、艱難和痛心的決定，也是經過深思熟慮的決定。教協理事衷心感謝各位會員多年支持與同行，祝願大家平安，並在各自的工作崗位上，繼續為教育專業作出貢獻。」

【16:35】馮偉華表示，教協於1973年由平民教育家司徒華與一群熱心老師共同創立，由渡船角文景樓一個細小的辦事處開始，為教師提供不同服務，跟進和捍衛教師權益，令教協成為香港一個家傳戶曉的名字，陪伴會員以至所有港人見證不少歷史時刻，走過接近半世紀的時光。

他指作為全港最大單一行業工會，深受廣大教師們的支持，教協一直努力尋找可能的方法延續會務運作；可是幾經努力，並沒有找到可以化解危機的方案。因此理事會經過慎重的考慮和深入研判後，昨晚（9日）常務會中理事一致通過、監事一致支持決議，決定解散教協，並立即啟動相關程序。

他表示，教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作，包括盡快召開特別會員代表大會，依法做好遣散安排以保障200位為教協勤勤懇懇、盡忠職守的職員的權益，與商戶妥善結束合作，完成各項財務和物業安排等；會方擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散及還款所需，教協會盡速處理有關程序。

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內地兩大官媒新華社及《人民日報》7月底，以評論文章炮轟香港教育專業人員協會（教協）是「毒瘤」，教育局翌日公布決定終止與教協的工作關係，並斥教協以教育專業團體包裝，實際推動政治倡議，在「社會動亂事件」中，未有加以教導及勸止師生。

教協回應兩大官媒抨擊時，重申教協是促進教育專業發展和維護教師權益組織，「重視學生安全，沒有煽動學生示威」。在教育局公布終止工作關係後，則發聲明，形容工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，若政府因意見分歧斷絕來往，對整個教育行業均是損失。

創立接近半世紀的教協，是本港最大工會，會籍須每年付費續期，現有逾9.5萬名會員。教協在8月3日發信予全體會員，公布今後將聚焦教育專業和權益工作，強調一直主張和平理性、非暴力，而且關心國家民族的發展，反對港獨。

教協於8月4日宣佈退出職工盟，而「教協訴訟及緊急支援基金」今後將聚焦處理會員勞資糾紛及權益的訴訟及援助。教協8月5日再公布，已退出國際教育組織（Education International），並成立中國歷史文化工作組，籌備活動推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，培養學生的家國情懷。

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