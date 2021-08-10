4未成年學生及兩男女　涉帶易燃氣罐等堵路　被控串謀縱火開審

數十名黑衣人涉嫌帶備易燃氣體罐及汽油彈等物品，在屯門一帶聚集，並在路上設置路障，期間遇上警員警員巡邏，眾人即四散，六名男女，包括4名未成年學生，先後被捕，他們否認串謀縱火等罪名，案件今(10日)在區域法院正式開審，控方在開案陳詞指，眾被告的背囊中所檢獲的手套，均被驗出有微量高度易燃有機溶劑，其中兩名被告身上更搜出氣罐、火機油及打火機等物。



6名被告共面對3項罪名

六名被告：梁汶懿（27歲，女侍應）、張達亮（24歲，助理土木工程）及4名介乎15至16歲男學生。他們同面對一項串謀縱火罪，被控於2019年12月1日在屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外，與其他身份不詳的人串謀，無合法辯解而用火推毀或損壞屬於他人的財產。

眾被告另面對一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，指他們於同日同地，保管或控制兩個載有丁烷的氣罐，兩個打火機、一罐約110毫升無色液體內含有機混合物，以及兩枚汽油彈,意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用以損壞屬於另一人的財產。

梁汶懿則另被控於同日同地，無牌管有一套無線電收發機。

現場遺下約10個水馬

控方開案陳詞指，當晚約10時，有警員在屯門鄉事會路一帶巡邏，發現有約30名黑衣人在杯渡路交界設置路障。他們見到警察後四出逃走，在現場遺下約10個水馬。

警員拘捕時聽到打碎玻璃的聲音

與此同時，有警員於10時33分巡邏至杯渡路及屯門公路交界，發現數名黑衣人在仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外聚集。警員上前拘捕期間，聽到打碎玻璃的聲音，覺得十分可疑，六名被告最終先後被捕。

案件編號：DCCC552/ 2020