教協解散｜物業市值逾3億　超市年收入逾2億　售資產餘款補償員工

有48年歷史的教協，今日（10日）宣布解散，會長馮偉華指，教協財政穩健，將會出售資產，計算餘款後，希望可以發放特惠金，補償200名服務多年的員工。

教協目前擁有多個物業，包括旺角中橋大廈的總會址，好望角大廈的超市和服務中心，以及灣仔永德大廈的服務中心及地舖，現市值共3.4億元，該等物業並沒有按揭。而教協債務並不多，根據2020年年報，有5,800萬元負債。



▼教協旺角好望角中心超市及會址▼



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7月30日，新華社、《人民日報》兩官媒點名教協炮轟為「毒瘤」，稱必須剷除，教育局翌日就宣布全面終止與教協的工作關係。形勢兩周內急轉直下，教協理事會討論後決定解散。

8月10日，教協宣布解散，會長馮偉華與理事會見記者，宣布決定。（盧翊銘攝）

馮偉華：變賣資產後 望可付員工補償特惠金

會長馮偉華今日（10日）在記者會上指，變賣物業需要時間，會由核數師處理和監察。

「若變賣（資產）或找清其他款項後，理事會希望能夠善待員工，200名員工服務教協很多年，勤勤懇懇、盡忠職守，這次因為這樣的原來令他們失業，特別是在疫情環境下，我們希望能善待他們。」馮偉華指，希望計算餘款後，可以給員工補償特惠金，亦強調教協財政穩健。

旺角、銅鑼灣三個自置物業 市值約3.4億元

馮偉華表示，教協將會變賣資產。根據土地註冊處紀錄，目前教協位於旺角中橋大廈的總會址，好望角大廈的超市和服務中心，以及銅鑼灣永德大廈的服務中心及地舖，均為教協擁有，並無按揭，市值逾3.4億元。

其中旺角中橋的總會址，估計市值約8000萬元；好望角大廈的超市和服務中心，市值1.3億元；灣仔永德大廈的服務中心及兩個地舖（一地舖作教協入口、一地舖作收租用），市值估計約1.3億元。

而荃灣的服務中心，則為教協租用。

▼教協銅鑼灣超市及會址▼



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去年總收入3.45億元 超市為主要現金流

根據教協2020年度的財政報告，2020年教協一般營運資金的收入為3.45億元，支出是3.29億元，一般營運資金的盈餘為157萬元，較上年度減少275萬元，減幅為64%。

財報指，教協的淨資產為1.48億元，包括流動資金1.25億元，非流動資產8,100萬元；流動負債5,808萬元.

教協最主要的收入來源是「福利部」，即超市、訂購、保健中心等業務，是最主要的現金流來源，2020年度收入2.75億元，總支出2.53億元，盈餘為2,200萬元，較上年度減少36%。

▼教協旺角中橋大廈總會址▼



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成立不久後開設超市 凝聚消費力

教協1973年成立後不久，就開設合作社，以批發價購入日常用品、食品等，再以略低於市價的價錢轉售給會員。由於教協擁有幾萬名會員，凝聚一股龐大消費力，生意愈做愈大。

創會會長司徒華，又將超市賺得的錢，添置物業，作為會址之用，亦令教協多年財政穩健，毋須擔心大幅加租或逼遷。

司徒華是教協創會會長。（網上圖片）

▼教協租用的荃灣服務中心▼

