新冠肺炎・最新｜今增一宗輸入個案　女患者由孟加拉抵港

衞生防護中心公佈，今天(11日)新增一宗輸入個案，27歲女患者由孟加拉抵港，並無出現病徵，亦未接種新冠疫苗。本港至今累計有12021宗個案。



本港昨日（10日）新增4宗輸入個案，分別由德國、法國、泰國及美國抵港，連續五日無本地個案。此外，今日（11日）起長者打針「即日籌」會由70歲或以上向下調，擴展至60歲或以上。



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新冠肺炎｜今增一宗抵港孟加拉外傭確診 連續六日無本地個案

【14:43】本港今日（11日）錄得一宗輸入個案，確診患者為孟加拉抵港的外傭，已連續六日無本地個案，初步確診個案大約五宗。

新冠疫苗｜過敏診所3月至今收逾8千求診信 醫管局6聯網協助分流

【10:59】政府力推新冠疫苗接種率達七成甚至更高，為有過敏史病人評估的醫院管理局「疫苗過敏安全診所」於3月推出，但輪候時間極長，有病人被排期至2028年，甚至更久。



香港大學醫學院內科學系教授劉澤星今早（11日）於港台節目表示，疫苗過敏安全診所3月至今，收到逾8,000封求診信，近期每日更收到數百封信，對於輪候時間長，他向市民致歉，並澄清其實毋須等候7年，已將個案撥至其他6個聯網協助處理，以加快市診症時間。

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