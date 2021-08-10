澳門染變種病毒家庭無在社區傳播　民防中心宣布終止即時預防狀態

澳門早前有一家四口確診新冠肺炎，澳門政府大為緊張，進入「即時預防狀態」，不過澳門其後再無出現相關的病例，仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩醫生今天（10日）表示，澳門無出現新冠病毒社區傳播，亦連續7天無新增輸入病例和輸入相關聯病例。

民防行動中心宣布，自今晚10時起，終止行政長官批示訂定的即時預防狀態。



澳門的核酸檢測站望廈體育中心。（澳門讀者提供）

戴華浩表示，截至8月10日，澳門從未出現新冠肺炎病毒社區傳播，至今已連續7天無新增輸入病例和輸入相關聯病例，累計確診病例63例，目前仁伯爵綜合醫院隔離病房有4名確診病人，各人的情況良好。

已聯繫逾2000名「黃碼」人士

對於未完成全民核酸檢測的黃碼人士，澳門政府已聯繫2,000多人，大多數完成核檢和修正身份資料，當中約800人因年紀太小、行動不便、年齡太大等各種原因須安排上門採樣；而早前經勸告仍拒絕接受核檢的55人，當中16人自行完成檢測，34人由警方跟進完成核檢，1人不願意接受檢測，正辦理14日醫學觀察手續，其餘4人仍在聯絡中。未能取得聯繫的有2,000多人，分析有可能是雙證人士，離境後可能亦不知道，需要再分析具體原因。

民防行動中心宣布，自今晚10時起，終止行政長官批示訂定的即時預防狀態。民防行動中心會繼續保持運作，並回復預防狀態的模式繼續支援新型冠狀病毒感染應變協調中心的有關工作。

▼澳門全民檢測時的情況▼



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另外，有20萬劑國藥滅活疫苗已於今日在北京發貨，預計周四運抵澳門，政府已全線開放預約，每日可提供10,000個接種名額。

疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部梁亦好協調員表示，自確診個案出現至今已一個星期，且澳門全民核檢和流行病學調查跟進人士的核檢結果均為陰性，考慮到珠海、澳門兩地人員的往返需要，粵澳兩地經評估和協商，調整至可持48小時核檢陰性結果出入境，計算方法統一為核酸報告發出日加48小時，例如，8月10日發出報告的核酸結果，在8月12日23:59前可用於粵澳通關，市民可在健康碼下方查看出入相關口岸的核酸結果有效期。