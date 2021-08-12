公屋上樓難　最新輪候時間維持5.8年　單身長者平均排3.7年上樓

公屋輪候時間再惡化，房委會公布截至6月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，與今年3月底數字相同，數字仍為22年以來最高。至於長者一人申請者的平均輪候時間，最新數字亦達3.7年，較3月底多0.1年。



截至3月底，公屋輪候時間為5.8年。（資料圖片）

截至2021年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.8年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.7年。房委會指，截至2021年6月底，約有153,600宗一般公屋申請，以及約101,000宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有25.46萬宗申請。

對比3月底的數字，當時共有25.38萬宗申請，即增加了800宗申請；當中一般公屋申請增加300宗，而非長者一人申請增加500宗。

單身長者輪候時間惡化至3.7年 較上一季升0.1年

在2021年第二季獲編配入住公屋的一般申請約3,400宗，當中獲編配的長者一人申請約500宗。房委會指，長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升了0.1年，由於當中有部分獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

房委會早前公布截至3月底最新公屋輪候時間，一般申請者的最新平均輪候時間為5.8年，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.6年。