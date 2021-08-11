東京奧運｜羽毛球混雙「鄧謝配」感謝港人支持　市民關注帶來動力

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，在東京奧運殺入四強，刷新港隊混雙最佳成績。兩人今日（11日）在商台節目表示，出戰首場賽事後，留意到不少香港市民聚集商場收看直播打氣，亦有人透過社交平台上為他們集氣，為他們帶來動力。



對於政府宣布加快興建體育學院新大樓等支援體育發展的措施，謝影雪指，現時體院教練及治療師也不足，期望未來可以增聘人手。鄧俊文就指，體院羽毛球館冷氣風向會影響羽毛球方向，因此訓練時要關上大部分空調，導致場地焗促，他期望新體院大樓落成後，羽毛球館可安裝較合適的空調裝置。



港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，在東京奧運打入四強，刷新港隊混雙最佳成績。（高詩琦攝）

在東京奧運擔任港隊開幕禮持旗手的謝影雪，今日在商台節目時表示，由於開幕翌日就有比賽，令她感緊張，影響開幕當晚睡眠質素。她指，出戰首場賽事後，在社交平台上收到不少打氣聲音，那時才知道很多香港市民關注賽事及支持她倆，令她感壓力，同時帶來動力。

港隊由謝影雪（左）及張家朗（右）持旗進場。（港協暨奧委會）

她指，最初與鄧俊文組成混雙組合時，花了約半年時間磨合，她讚揚鄧俊文虛心學習、一直有進步。出席同一節目的鄧俊文則感謝教練陳康一直以來耐心為兩人訓練，又不時鼓勵。他回想初時與謝影雪拍檔時，經驗尚淺，很多事未能處理，但經過磨合後，兩人溝通方式越來越溫和。

謝影雪：體院教練及治療師不足 期望可增聘人手

謝影雪認為，現時體院教練及治療師不足，她以有超過30人的羽毛球隊為例，目前只有兩名教練，當他們備戰奧運時，教練只能集中為將出戰運動員訓練，對其他球員關注較少，而陳康在東奧後將會返回台灣，令教練不足問題更嚴重。