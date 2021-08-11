6人涉串謀縱火案　辯方指作供多處出入 女警稱屬「口民之誤」

數十名黑衣人於前年12月在屯門一帶聚集，並設置路障。六名男女先後被捕，因涉管有易燃氣體罐和打火機等，遭控以串謀縱火等三罪。案件今（11日）在區域法院續審，拘捕案中唯一女被告的女警繼續作供，辯方在庭上播放昨日錄音，指出女警今日的口供與昨日有多處出入，質疑其在編造故事，為自已的前言不對後語作開脫。女警否認，並在庭上解釋其中一個出入，屬「口民之誤」。



女警李燕華今繼續作供，接受首被告梁汶懿的大律師陸偉雄盤問。辯方質疑李當日在記事冊沒有記錄在背囊中搜出化妝品及女裝內褲，亦沒有要求李在記事冊中簽名作記錄，指其工作行事粗疏，李則回覆：「我接受你批評。」但當辯方指其犯了嚴重錯誤，李卻說：「我唔認為我犯錯…但呢個位我會吸收經驗。」當辯方欲打算就此繼續追問時，法官郭啟安打斷稱：「呢到唔係警察學校，你花左好多時間教佢做野，佢已經學左好多」，引起旁聽席人士哄堂大笑。

辯方指涉案女警李燕華(前)行事粗疏，李回覆：「我接受你批評。」(資料圖片)

辯方其後發現李今日與昨日的說法有多處不同，需要在現場播放昨日庭上錄音。首先，李今指梁當日是在其沒有追問的情況下，自行承認該背囊屬於梁。李昨日卻稱，她曾向梁表示：「現場得你一個女人，個袋入面有化妝品，又有女性底褲，仲唔係你？」梁其後才承認。李則解釋稱，該說法是其當日與身旁男警討論時說的，至於在庭上用「你」一字屬「口民之誤」。

辯方指女警員說法強詞奪理

其次，李昨指其在第4次補錄口供才首次提及搜出化妝品，是建基於有調查人員通知其可否更為詳細記錄證物檢取的過程，惟李今早卻自言其行為屬自發性。辯方指其今昨兩日的供詞截然不同，直言：「你宜家係編造一個故事黎開脫你琴日同今日係到講大話」李則否認，並解釋稱：「我相信後期自己睇番口供，會知道有補充。」辯方再斥女警強詞奪理，法官則問李的意思是否指「人地提左你之後，你既自發性就出番黎」，李同意。

首被告梁汶懿。(資料圖片)

被告分別為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲）及4名介乎15至16歲男學生。他們同面對一項串謀縱火罪，被控於2019年12月1日在屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外，與其他身分不詳的人串謀，無合法辯解而用火推毀或損壞屬於他人的財產。

他們另面對一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，指他們於同日同地，保管或控制兩個載有丁烷的氣罐，兩個打火機、一罐約110毫升無色液體內含有機混合物，以及兩枚汽油彈,意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用以損壞屬於另一人的財產。梁汶懿則另被控於同日同地，無牌管有一套無線電收發機。

審訊明續。

案件編號：DCCC552/ 2020