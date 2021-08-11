教協解散｜理事會自行宣布解散捱轟　消息：擬降低解散投票門檻

創立48年、全港最大教師工會的教協，昨日（10日）宣布解散。不過，根據教協章程，必須有全體合格會員三分之二或以上，以秘密投票表示同意，才可解散。教協理事會的做法，引來建制陣批評，例如教聯會會長黃均瑜指做法「兒戲」。據了解，教協打算先召開特別會員大會，先修改章程，降低所需投票人數，如獲通過才再進行表決解散投票。
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根據教協章程，如工會決定解散，必須有全體合格會員三分之二或以上，以秘密投票表示同意。不過，以教協目前9.5萬名會員計算，即要6.3萬人投票贊成，才可解散，門檻相當高，據悉即使換屆投票，也未曾有這麼多人投票，相信難以達到解散門檻。
教協會長馮偉華昨在記者會上，提到會召開特別會員大會，據了解，大會就是要先處理修改章程，降低解散教協所需投票人數。如獲通過才再進行表決解散投票。理論上如不獲通過，解散決定無法實行。
據了解，當年司徒華設立教協之時，章程嚴謹，如理事會採用內閣制，而非逐個席位選舉，防止「非同路人」掌權；再而有監事會，有需要時可反制理事會；將解散門檻設於極高，要三分二會員通過。
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