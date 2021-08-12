新冠肺炎・最新｜今增五宗輸入　曾危殆沙特領事13歲女兒出院

衞生防護中心今日(12日)公佈，本港新增五宗輸入個案，患者4男1女，14至55歲，分別由瑞士、泰國，南韓及新加坡抵港。另外，紅磡海濱南岸第6座、西營盤瑧璈及干諾道西82-87號海景大廈，明日要再進行強檢。

另外，沙特駐港領事三名子女早前抵港後確診感染變種病毒，並被發現違反家居隔離檢疫規定外出，其中一度情況危殆的13歲女兒(個案編號11971)，今日康復出院。



本港昨（11日）新增一宗由孟加拉抵港的輸入個案，連續六日無本地個案，初步確診個案約五宗。上周有三名死者離世前曾接種過新冠疫苗，衞生署稱無臨床證據顯示由疫苗引起，另有三名青少年接種復必泰疫苗後，懷疑心肌炎或心包炎個案，情況穩定。

此外，一名65歲男子周三於屯門社區接種中心，竟被護士錯誤連打兩劑復必泰，事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往屯門醫院急症室檢查。衞生署表示，正了解事件，會按既定程序調查。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

多12間醫院准探訪家屬須打疫苗 持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

【16:48】醫院管理局去年（2020年）初開始禁止醫院探訪，隨疫情穩定，今年四月起陸續放寬非急症醫院探訪安排，今日（12日）宣布再擴展到12間急症及專科醫院。今次安排與早前有別，醫管局要求探訪者必須完成接種疫苗，即使持有不適合接種疫苗證明書亦無豁免，當局解釋急症醫院病人多、流轉快，要有更嚴謹的防疫規定。有傳染病專家稱，打針無助減少患者傳播力，批評不適合打針者無法探訪「有啲那個」。

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 連續一周無本地確診

【15:33】新冠肺炎輸入個案持續，本港今（12日）新增5宗確診個案，全部為輸入，累計12,026宗個案。新增的確診者有3人為船員，分別由泰國、南韓和新加坡抵港，另有一個兩人家庭從瑞士抵港後，在酒店檢疫期間確診。5名確診者中，4人帶有L452R變種病毒，餘下一人的病毒測試結果有待確定，暫未知他們曾否接種疫苗。另外，初步確診個案少於5宗。

新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰 黃天祐醫生︰21日後可打第三針

【11:19】近月本港疫情緩和，書展、動漫節等展覽陸續復辦，美食博覽亦於今日（12日）開鑼。感染及傳染病科專科醫生黃天祐今日於港台節目表示，展覽的防疫措施足夠，例如市民不能在場內試食，但建議主辦方亦需派員巡邏。「呢段時間本地個案好少，都係（舉辦展覽）好時機。」

對於友愛體育館社區疫苗接種中心昨（11日）有病人被連打兩劑復必泰疫苗。黃天祐指，由於兩針疫苗的劑量較多，預料反應會較大，或會感到疲倦、手臂痛、發燒等。但認為病人於21日後仍可接受第三劑疫苗。

▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼



+ 16

【00:01】一名65歲的男子，在屯門友愛體育館的疫苗接種中心，被連續注射兩針復必泰（BioNTech）疫苗。事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往屯門醫院急症室檢查。

衞生署表示，正了解事件，會按既定程序調查。

疫苗顧問專家委員會成員、中大教授許樹昌指，若無嚴重過敏問題不大，可相隔21日後打第二針。

【昨日總覽】

01獨家｜65歲男子被連打兩針復必泰疫苗 血壓升高 清醒送院

新冠疫苗｜近278萬人打齊兩針 網上預約數跌一成 16人不適送院

新冠疫苗｜三死亡個案無證據與疫苗有關 再增三宗少年疑心肌炎

新冠肺炎｜今增一宗抵港孟加拉外傭確診 連續六日無本地個案

新冠疫苗｜過敏診所3月至今收逾8千求診信 醫管局6聯網協助分流

渣馬10.24復辦尚待政府開綠燈 大會定周五「死線」宣布是否取消

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

