港鐵業績｜客量較去年反彈16.7%　與港府全面評估東鐵過海段進度

港鐵去年錄得上市以來首次虧損，全年錄得48.09億元虧損。港鐵今午（12日）公布今年中期業績會，隨屯馬線全線通車有新站啟用，加上疫情回穩，市民出行增多，港鐵成功轉盈，半年賺26.7億元。

港鐵行政總裁金澤培表示，目前受疫情影響，跨境鐵路服務仍然停頓，需要透過多元化業務維持穩定。他強調，本地列車服務準時率仍維持99.9%的世界級水平，客量亦較去年回升16.7%。至於東鐵綫過海段工程，截至6月底工程已完成超過94%。



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鐵路工程方面，團隊一直努力推進東鐵綫過海段的工程，截至六月底，沙中綫紅磡至金鐘段工程已完成超過94%。東鐵綫新信號系統和新列車已於今年2月開始逐步投入運作，另外在上半年亦完成了大部分現有東鐵綫主行車線路軌接駁至紅磡站新建月台，以及安裝架空電纜的工程。

金澤培稱，現正全力探討及落實可行措施，盡力追回部份進度及安全地完成項目，令東鐵過海段可盡早服務市民，港鐵正就相關工程進度與政府進行全面評估，完成後會盡快公布。

新鐵路線以擁有權方式推行

港鐵公司亦正拓展新鐵路項目，其中《鐵路發展策略2014》中的鐵路項目，包括東涌綫延線、屯門南延線、古洞站及北環線，已展開詳細規劃及設計。有關項目按計劃會通過擁有權方式推行，其中包括鐵路加物業發展模式，由港鐵公司投資建造。港鐵今年亦已獲政府邀請展開洪水橋站項目的詳細規劃及設計工作，希望服務新發展區的新增人口。他說，展望未來，港鐵會投資大約1,000億港元，發展新鐵路及相關項目。

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港鐵去年首次「見紅」

港鐵去年度錄得超過48億元虧損，是上市20年來首次「見紅」，其本港客運總乘客量去年僅得13.1億人次，按年大跌近31.5%，本地車站商務利潤連帶急挫51.2%，至只有25.02億元。受疫情影響，其本地客運業務的虧損亦進一步擴大至54.08億元。行政總裁金澤培今年3月公布業績時預料，客運服務需時至少一年才能恢復至疫情前的水平。

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