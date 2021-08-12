涉串謀縱火案　警員認違反守則　家長不在場下為未成年被告錄口供

數十名黑衣人於前年12月在屯門一帶聚集，並設置路障。六名男女先後被捕，因涉管有易燃氣體罐和打火機等，遭控以串謀縱火等三罪。案件今（12日）在區域法院續審，拘捕其中一名未成年男生的警員供稱，他當日在男生家長不在場下為其錄取口供，其在事後才發出羈留人士通知書，承認違反守則，解釋稱是因為當日太「匆忙」。



女警李燕華今第三日繼續接受首被告梁汶懿的大律師陸偉雄盤問，李供稱在搜查指稱屬於梁的背囊時，她曾將一些已展示的物品重新放回背囊中，再取出其他東西。辯方隨即質疑其行為會對證物的檢視造成混淆，特別是當中5支「散修修，又無包裝」的生理鹽水。李則稱生理鹽水是在最後先取出，並指她期間曾跪在地上，有將背囊裏的大型物件放在地上。辯方另指，當時天色已深，燈光暗淡，加上背囊是放在地上，故其實看不清楚。李否認，因為當時一直有警員拎電筒幫其照明。

首被告梁汶懿。(資料圖片)

當日駐守新界北總區機動部隊C大連的警員黎嘉榮則供稱，他當日透過通訊機得知有人在V City堵路，遂乘警車與隊員一同前往該處。當警車駛至屯門公路時，有警員下車追捕疑犯，黎亦緊追其後。及至晚上10時40分，黎見到有督察將第三被告從馬路扶上行人路，黎遂上前協助並宣布拘捕。

警員同意明知第三被告不足16歲 郤在其家長未到場下錄取口供

辯方隨後指出，第三被告當日在警車駛至現場時，身穿黑衣跑上樓梯，他最終在地上被警方制服。黎則稱其看不到第三被告被制服的經過，只看見其在督察的攙扶下，從馬路返回行人路。

黎另同意，他明知第三被告不滿16歲，卻在其家長未到場的情況下為其錄取口供，甚至在事後才向第三被告發出羈留人士通知書。黎解釋稱，他回到警署時十分匆忙，處理完證物才記起需要發出羈留人士通知書。

被告分別為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲）及4名介乎15至16歲男學生。他們同面對一項串謀縱火罪，被控於2019年12月1日在屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外，與其他身分不詳的人串謀，無合法辯解而用火推毀或損壞屬於他人的財產。

他們另面對一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，指他們於同日同地，保管或控制兩個載有丁烷的氣罐，兩個打火機、一罐約110毫升無色液體內含有機混合物，以及兩枚汽油彈,意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用以損壞屬於另一人的財產。梁汶懿則另被控於同日同地，無牌管有一套無線電收發機。

案件編號：DCCC552/ 2020