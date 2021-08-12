東京奧運｜李皓晴嘆波枱不足要4人圍住1張打　沙田乒球中心好事近

港隊在東京奧運取得一金兩銀兩銅歷史佳績，乒乓女團摘銅，更是女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，然而，乒乓球隊其實一直面對訓練場地不足問題。女團銅牌代表成員之一的李皓晴今日（12日）表示，香港供訓練乒乓球枱數目有限，經常要「四個人圍一張枱打」，因此對政府提出興建體育學院新設施大樓，有機會擴充乒乓球館感到開心。



香港乒乓總會主席余國樑透露，乒總已向政府申請了約逾十年，希望興建一所專門予乒總訓練的場地，早前終獲好消息，政府擬在沙田多石街提供一幅土地，將設約有30張球枱的訓練場。



體院訓練場與正式比賽場有別 球速及節奏都不同

在東京奧運男單闖入16強的香港乒乓球代表球員林兆恒表示，香港乒乓球場地有待改善，因與正式比賽場地相差甚遠。他解釋，在較大的球館，球速及節奏都與小球館有不同。因此，他們正式比賽時情況與體院練習時有別，「如果體院個樓底同空間感可以大啲，會更接近比賽環境。」

擴建體院大樓 李靜欣喜：唔使四個人圍住一張枱打

香港乒乓球代表團教練李靜表示，政府擴建新大樓是好事，至少可增加球枱數目，「起碼唔使經常四個人圍一張枱打。」

李皓晴亦指，香港訓練場地與國家隊「無得比」，「人哋個場地大好多，更接近正式比賽嘅大場地。」她又指，現時青少年及基層運動員越來越多，有需要重視球枱不足的問題，故很開心日後可擴充球館。

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乒總爭取逾10年 沙田乒乓球中心有望明年啟用

香港乒乓總會主席余國樑表示，現時本港球枱不足，國家隊的乒乓球訓練場地遠超體院。余國樑又指，政府擬在沙田多石街提供一幅土地建乒乓球中心，以提供約30張球枱。他表示，將來有場地後，便無須再向康文署租借地方，由乒總自行管理將更具彈性。

余又透露，已向政府申請了約逾十年，現正與地政署及民政事務局商討，希望今年可動工，明年可用。他又指，早在奧運前，民政事務局已原則上同意提供場地，雖然政府曾有建議其他地方，但無一適合。

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