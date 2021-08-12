機場下周三起設抗體檢測　有檢測商收680元　離港前先檢測平四成

已接種新冠疫苗的中風險抵港旅客下周三（18日）起，可在香港機場自費檢測血清抗體，從而減少檢疫日子。其中一間檢測商公布價錢，抵港後在機場驗抗體收費為680元，但離港前做抗體就只須480元，價錢相差超過四成。



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機場驗抗體服務下周三開始，檢測商Prenetics網站公布價錢，收費為680元，會由受過訓練的醫療專業人員從手臂靜脈採集旅客的血液樣本，過程約幾分鐘，48至72小時內便會透過電子郵件和短訊獲得檢測結果，有效期為三個月。測試只供12歲或以上接種復必泰疫苗、18歲或以上注射科興疫苗人士檢測，旅客事前要網上預約，抽血前毋須禁食，亦毋須出示疫苗接種記錄。

Prenetics網站列出機場抗體檢測費用為680元，但該網頁之後無法瀏覽。

除了在機場檢測，Prenetics亦提供數個檢測點，供港人離港前檢測，回港時便可出示抗體檢測紀錄，價錢較在機場檢測便宜四成，只須480元，檢測時間亦更快只須24小時。

《香港01》向食物及衞生局查詢，在機場提供抗體檢測公司的數量、價錢、檢測量，當局稱資料即將上載到網頁。從中風險回港者，有三類檢疫日子，第一為未接種疫苗人士，要隔離21日；第二是完成疫苗接種者檢疫減至14日；第三是完成疫苗接種者兼驗到抗體陽性，只須檢疫七日。Prenetics截稿前未有回覆。

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